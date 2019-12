Dobri duh iz Ruševa donirao Domu zdravlja EKG aparat

On je dobar čovjek, jednostavno duša mu je dobra. Pravi seoski, slavonski čovjek. Mato može biti uzor svima nama, da budemo isto tako dobri i plemeniti.

Tim je riječima Čaglinac Zvonko Gajić opisao svojeg prijatelja i susjeda iz obližnjeg Ruševa Matu Veića, dobrotvora koji je Domu zdravlja u Čaglinu jučer donirao više od 20 tisuća kuna vrijedan EKG aparat s pripadajućom opremom. Mato je nedavno išao u ambulantu gdje je trebao obaviti pregled i snimiti rad srca. Kada je čuo da nemaju EKG, nije puno dvojio.

Radio u Švicarskoj

– Nakon razgovora s doktoricom, odlučio sam se na kupnju EKG-a. Ja se u to ne razumijem baš previše, ali mislim da je dobar. Rekao sam ravnatelju Marijanu da uzme nešto što valja, koliko god da košta – kaže Mato.

Umirovljenik koji je 30 godina radio u Švicarskoj na “baušteli” po povratku u Slavoniju mnogima je pomogao svojim donacijama. Nazivaju ga dobrim duhom Ruševa. Da ima plemenito srce, pokazao je i lani kada je kupio sto tisuća eura vrijedan ultrazvučni uređaj bolnici u Požegi. Zahvaljujući tome ušao je u finale tradicionalnog Večernjakova izbora osobe godine. On je jedan od onih koji svojim primjerom pokazuju da ima još dobrih slavonskih duša. Do kada će tako pomagati i činiti dobra djela?

– Ne znam, dok budem mogao. I starog su voćara pitali zašto sadi kad ga uskoro više neće biti, a on im je na to odgovorio – ako ja umrem, ostat će nekom drugom, a meni će reći hvala. Tako i ja. Valjda će me netko spomenuti. Dok sam živio u Švicarskoj, imao sam jednosoban stan, spavao u špajzi, svakako je bilo. Bio sam sirotinja, sad sam sirotinja i ostat ću sirotinja. Evo, pogledajte me. Meni se ne da kravatu nositi, kupiti Mercedes, iako ih mogu kupiti sedam. Meni to ne treba – nastavlja dobrotvor iz Ruševa i dodaje: – Meni nije žao dati, ali žao mi je kada vidim da neki ljudi to ne cijene. U Švicarskoj i Njemačkoj nema poklona, tamo moraš sam sebi zaraditi. Patio sam, radio i noću i danju i zaradio. Volim pomagati ljudima i pomagat ću i dalje.

Ravnatelj Doma zdravlja Požeško-slavonske županije Marijan Višaticki kaže da ga je Mato, kad su se sastali, zamolio da ne kompliciraju previše.

– Poručio mi je da ne kupujem jeftin aparat, nego nešto primjereno, a on će osigurati novac. Jedini uvjet bio je da aparat bude u njegovu Čaglinu. U jednom danu napravili smo sve što je potrebno vezano za formalne ugovore o donaciji. I dobavljači su nam malo izašli u susret i snizili cijenu aparata, pretpostavljam zato što je riječ o jednoj zaista rijetkoj i lijepoj priči – naglasio je Višaticki.

Odlično za Čaglin

Dr. Ružica Komadina bila je vrlo zadovoljna Veićevom donacijom jer čaglinski je kraj ipak je malo udaljeniji od županijskog središta.

– Kada se dogodi neko hitno zbivanje sa srcem i kad se rade neki mali, lokalni zahvati, dobro je imati EKG, da ne moramo pacijenta slati u Požegu – poručila je liječnica.

Zadovoljstvo nije krio ni općinski načelnik Dalibor Bardač.

– Nisam iznenađen ovim što je Mato napravio. Svi mi koji živimo ovdje znamo jako dobro koliko on pomaže svojim sumještanima, DVD-u i svima. Sigurno je da je riječ o jednoj jako lijepoj gesti – rekao je Bardač