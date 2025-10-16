Dobra vijest za mnoge: Počinje isplata, na račune oko sto tisuća gospodarstva sjest će novac

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju počela je danas isplatu predujma poljoprivrednicima, izvijestilo je u četvrtak Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Kao i prethodnih godina, potporu će primiti oko sto tisuća poljoprivrednih gospodarstava koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu u 2025. godini i koji su ostvarili uvjete prihvatljivosti nakon provedenih kontrola Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

S obzirom na značajan broj intervencija i korisnika koji ostvaruju pravo na predujam po jedinstvenom zahtjevu za 2025. godinu, isplate na račune korisnika nastavit će se kontinuirano kako budu završavale obrade podataka. Do kraja godine poljoprivrednicima će biti isplaćeno 234 milijuna eura, najavljuje ministarstvo.

Isplata predujma izravnih plaćanja provest će se prema poljoprivrednicima za sljedeće intervencije: osnovna potpora dohotku za održivost; dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost; dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike; intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina i plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima.

Kao preduvjet za isplatu određenih intervencija poljoprivrednici imaju obvezu završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti koje besplatno provode ovlašteni provoditelji savjetodavnih usluga. Nakon provedenih isplata, u drugoj polovici studenoga, poljoprivrednici će u Agronetu moći vidjeti isplaćene iznose kroz informativni izračun koji prikazuje trenutačno odobrena i isplaćena sredstva potpore, a konačne iznose korisnici će moći vidjeti u odlukama o ostvarenom pravu za 2025. godinu.