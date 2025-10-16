Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVAC ZA GOSPODARSTVA

Dobra vijest za mnoge: Počinje isplata, na račune oko sto tisuća gospodarstva sjest će novac

Uvođenje eura dovelo je do poskupljenja što su mnogi poslovni subjekti iskoristili
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Davorin Dukić/Hina
16.10.2025.
u 13:41

Do kraja godine poljoprivrednicima će biti isplaćeno 234 milijuna eura, najavljuje ministarstvo.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju počela je danas isplatu predujma poljoprivrednicima, izvijestilo je u četvrtak Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Kao i prethodnih godina, potporu će primiti oko sto tisuća poljoprivrednih gospodarstava koji su podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu u 2025. godini i koji su ostvarili uvjete prihvatljivosti nakon provedenih kontrola Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

S obzirom na značajan broj intervencija i korisnika koji ostvaruju pravo na predujam po jedinstvenom zahtjevu za 2025. godinu, isplate na račune korisnika nastavit će se kontinuirano kako budu završavale obrade podataka. Do kraja godine poljoprivrednicima će biti isplaćeno 234 milijuna eura, najavljuje ministarstvo.

Isplata predujma izravnih plaćanja provest će se prema poljoprivrednicima za sljedeće intervencije: osnovna potpora dohotku za održivost; dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost; dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike; intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina i plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima.

Kao preduvjet za isplatu određenih intervencija poljoprivrednici imaju obvezu završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti koje besplatno provode ovlašteni provoditelji savjetodavnih usluga. Nakon provedenih isplata, u drugoj polovici studenoga, poljoprivrednici će u Agronetu moći vidjeti isplaćene iznose kroz informativni izračun koji prikazuje trenutačno odobrena i isplaćena sredstva potpore, a konačne iznose korisnici će moći vidjeti u odlukama o ostvarenom pravu za 2025. godinu.

Ključne riječi
agencija isplata potpora poljoprivrednici predujam

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još