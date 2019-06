Do 15. srpnja znatno će se smanjiti broj komaraca

Kad se govori o borbi protiv komaraca, uglavnom se spominju Osijek i Slavonija, pa je mnoge iznenadila vijest da je i Međimurska županija zatražila pomoć Vlade u suzbijanju tih krvopija. Kako to?

Najveća legla komaraca nastaju kad se izlije rijeka Mura, ovisno o padalinama u Sloveniji i Austriji. Druga su po količini kanali kojima je prožeto gotovo cijelo Međimurje. Možda će zvučati čudno, ali ove godine komaraca u Međimurju ima manje nego prošle godine. Počeli smo na vrijeme s tretmanom larvicidima. No, problem su nedostupna područja uz Muru, šikare kojima se ne može proći, te granična područja. Ne plavi Mura samo našu stranu, nego i slovensku i mađarsku.

Priča se i o slabijoj učinkovitosti nekih preparata protiv komaraca, ima li nečeg u tome?

Sva su sredstva učinkovita. U Međimurju ne radimo toplo, nego hladno zamagljivanje, kao i Zagreb, koje je dopušteno u EU. Pri toplom zamagljivanju nosač je nafta koja šteti okolišu. Ljudi ovdje znaju prigovarati da njihovi auti više dime nego naša vozila kad zamagljuju, a ne znaju da je to s razlogom jer kao nosač koristimo vodu koja je manje štetna za okoliš i kukce. Prilikom tretiranja je važno da bude mirno, stabilno vrijeme, bez vjetra. Domet je 50 do 100 metara na jednu i isto toliko na drugu stranu. To su fine kapljice, mikronske čestice koje lebde, a komarci se tretiraju kad su najaktivniji, ujutro od 4.30 do 7 i navečer od 19.15 do 20.30. Otrovi djeluju samo u tom vremenskom trenutku i ne smiju ostati mjesec dana u okolišu jer će pobiti i druge korisne kukce. Poznata je knjiga “Tiho proljeće” o tome kako su u Americi tretirali goleme površine i pobili ptice. Nije cilj dobiti sterilnu okolinu. Komarac uz Muru i Dravu ima svoju biološku funkciju, on nekoga hrani.

Neki građani zazivaju zrakoplove, bi li oni pomogli?

Tretiranje zrakoplovima u Hrvatskoj je zabranjeno. Gledajte, sezona poplavnih komaraca polako će jenjati ako će biti vruće i bez kiše. Najkritičniji je bio prošli i ovaj tjedan, a do 15. srpnja će, ako ne bude padalina, njihov broj znatno smanjiti.