Mirno živio u Austriji s četvero djece, a sada ga progoni Rusija: 'Izručite ga, neće biti mučen'

Ono što je započelo kao pravno ispitivanje međunarodnog zahtjeva, sve se više pretvara u dugotrajan i djelomično gotovo bizaran pravni spor. Kako prenosi Kronen Zeitung, 49-godišnji ruski poduzetnik, koji već godinama neprimjetno živi u Donjoj Austriji, iznenada se našao na meti ruskog pravosuđa. Otac četvero djece, čija djeca u dobi od pet do 17 godina u Austriji pohađaju školu, ima boravišnu dozvolu od 2014., kontinuirano živi u Austriji od 2017. te, prema dostupnim podacima, nema kazneni dosje. Unatoč tome, Interpol iz Moskve raspisao je međunarodnu tjeralicu za njim, Rusija mu stavlja na teret kaznena djela i zaplijenila je njegovu imovinu.

Prema obrani, sve je započelo anonimnim prijetećim pozivom, navodno iz krugova ruske mafije. Poduzetnik je u kratkom roku trebao prenijeti svoju imovinu, što je odbio. Ubrzo nakon toga na Zemaljski sud za kaznene stvari u Beču stigao je zahtjev za izručenje. Njegov branitelj, odvjetnik iz St. Pöltna dr. Michael Hofbauer, govori o nezakonitom i politički motiviranom postupanju. Slični slučajevi, prema međunarodnim izvješćima, ciljano se koriste kako bi se Ruse koji žive u inozemstvu gospodarski pritisnulo. Za njegova klijenta riječ je o svemu – slobodi, egzistenciji i obitelji.

U međuvremenu je postupak dosegao novu razinu eskalacije. Austrijsko pravosuđe zatražilo je iz Moskve preciziranje optužbi. Odgovor, međutim, iz perspektive obrane jedva da je razjasnio situaciju. Konkretni detalji su izostali, umjesto toga u biti je ponovno zatraženo izručenje, uz upadljivu napomenu da osumnjičenik u svakom slučaju neće biti mučen. Izjava koja u postupku otvara više pitanja nego što ih razjašnjava.

Muškarac stoga i dalje ostaje na međunarodnoj tjeralici. Napuštanje Austrije praktički ne dolazi u obzir, jer bi mu u suprotnom prijetilo trenutačno uhićenje. Čak je i planirani obiteljski odmor u inozemstvu već propao, ulazak mu je bio odbijen. Postupak na Zemaljskom sudu za kaznene stvari u Beču nedavno je odgođen, a Rusija mora dostaviti dopunjenu i konkretniju dokumentaciju. Hofbauer i dalje upozorava: "Izručenje visi nad mojim klijentom kao Damoklov mač".