Dizali novac s računa tvrtke, dio računa nisu fiskalizirali pa novac slali na račune u inozemstvu, radnicima nisu isplaćivali plaće....

Muškarac (41) optužen je za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju te povredu vođenja poslovnih knjiga, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Dubrovnik. Tereti ga se da je od početka 2020. do 1. veljače 2023. u Dubrovniku, kao direktor jednog trgovačkog društva, u više navrata s računa tog trgovačkog društva sebi isplaćivao novac. Ukupno je tako sebi isplatio 79.886 eura, čim je za taj iznos oštetio tvrtku. Tereti ga se i da u poslovnim knjigama nije evidentirao poslovne promjene vezane uz imovinu trgovačkog društva. Osim toga, iako je imao zakonsku obvezu, nije podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, iako su se za to ispunile pretpostavke. I dok je 41-godišnjak optužen, 61-godišnjaka to potencijalno tek čeka jer ga ŽDO Dubrovnik, za sada samo sumnjiči za više djela gospodarskog kriminala: zloporabe, utaju poreza, neisplatu plaća...

Protiv njega je pokrenuta istraga jer ga se sumnjiči da kao odgovorna osoba jedne tvrtke od 2020. i 2023., nije fiskalizirao sve račune koje je izdavao za turističke usluge. Naplaćena sredstva od računa koje nije proveo kroz fiskalnu blagajnu je transferirao na račun u inozemstvu, da bi taj novac kasnije preko mobilnog bankarstva preuzeo i zadržao. Radilo se o 84.583 eura. Osim toga, tereti ga se i da je zaposlenicima nalagao da 16.079 eura od naplaćenih usluga daju njemu, čime je spomenuo trgovačko društvo oštetio za ukupno 100.662 eura. Sumnjiči ga se i da je prikazivao neistinite podatke o poslovanju društva, kako bi izbjegao plaćanje poreza 2022. i 2023., čime je proračun oštetio za 38.000 eura. Tužiteljstvo sumnjiči i 61-godišnjaka i da je većem broju zaposlenika uskraćivao prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te im nije isplaćivao dijelove plaća te da poslovne promjene o obavljanju usluga, koje su značajne za utvrđivanje porezne obveze, nije evidentirao u poslovnim knjigama trgovačkog društva.

