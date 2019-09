Divjak o zahtjevima škola za participacijom: 'Nema razloga da se to radi'

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak osvrnula se na poziv škola roditeljima da uplate novac i tako da sudjeluju u troškovima.

- Škole odnosno osnivači dobivaju milijardu kuna godišnje za same škole, i imaju i izvorne prihode, i nema nikakvog razloga da osnivači ne skrbe jer to je njihova zadaća. Nema razloga da se to radi, rekla je Blaženka Divjak, piše N1.

Ona je apelirala i na osnivače i na škole da još jednom razmotre takve situacije, jer smatra kako je to nepotrebno.

Podsjećamo, Druga ekonomska škola u Zagrebu objavila je na stranicama škole zahtjev upućen roditeljima učenika da uplate po 100 kuna za participaciju zbog povećanih troškova obrazovanja.

- Nastava u školskoj godini 2019./2020. počinje u ponedjeljak 9. 9. 2019. u 10.00 sati. Prvi tjedan nastava je u prijepodnevnom turnusu te će ostale dane u prvom tjednu nastava počinjati u 8.00 sati. Učenici prvih razreda trebaju doći ranije te prije nastave na ulazu u školu vidjeti u koji su razred raspoređeni. Novi učenici drugih, trećih i četvrtih razreda te ponavljači iz naše škole trebaju u 9.45 sati doći u tajništvo (soba 4./II. kat) te vidjeti u koji su razred raspoređeni. Svi učenici škole od ove školske godine plaćaju participaciju u povećanim troškovima obrazovanja u iznosu od 100.00 kuna. Učenici prvih razreda participaciju su platili prilikom upisa, a ostali učenici participaciju trebaju platiti do 30. rujna 2019.", stoji u priopćenju objavljenom na stranicama škole.