Direktor iz Nizozemske domogao se dva vozila u vlasništvu tvrtke iz Međimurja, šteta 84.411 eura

Za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i pranje novca osumnjičen je 52-godišnji državljanin Nizozemske protiv kojeg je ŽDO Varaždin, nakon što ga je ispitalo pokrenulo istragu. Sumnjiči ga se da je od kolovoza 2017. pa do ožujka 2018., zlorabio svoju direktorsku funkciju u tvrtki na području Međimurske županije i to kako bi se domogao dva vozila u vlasništvu tvrtke. Sumnjiči ga se da se domogao vozila, a da tvrtki nije ponudio ni dao ništa za uzvrat te da je zatim prikrio kako je ih je stekao i to tako što je sačinio fiktivni kupoprodajni ugovor.

U tim fiktivnim ugovorima prikazao je da se ta vozila prvo prodaju određenim tvrtkama, zatim u neistinitim kupoprodajnim ugovorima omogućio da on i njegov 32-godišnji suosumnjičenik za kojeg tužiteljstvo navodi da nema utvrđeno državljanstvo steknu vlasništva nad tim vozilima. Potom je, navodi 52- godišnjak jedno vozilo registrirao na svoje ime, a 32-godišnjak drugo na svoje ime, iako je bio svjestan da je ta vozila 52-godišnjak stekao protupravno. Tvrtku su oštetili za 84.411 eura.