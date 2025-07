DIP-u stižu stranačka izvješća o donacijama: HDZ-u 375.000 eura, SDP-u 117.000, Zurovcu 46.000

HDZ s 375.000 eura, SDP sa 117.000 eura i Nezavisna lista Darija Zurovca s nešto više od 46.000 eura. To su tri stranke koje su u prvih šest mjeseci ove godine dobile najviše donacija, a prate ih Nezavisna lista Marije Selak Raspudić s 21.450 eura, HNS s 21.130 eura i Zagreb je naš s 19.500 eura. Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) svoja su izvješća političke opcije trebale dostaviti do 15. srpnja, nisu to napravile sve, zbog čega će biti i novčano kažnjene, ali mi ćemo se u ovom tekstu fokusirati na one koje su svoju dužnost ispunile.

Najviše od tvrtki

HDZ je prikupio donacije u iznosu koji nadmašuje zbroj svih ostalih parlamentarnih stranaka zajedno. Ove godine, ponukani izbornim turbodizel ritmom, donatori su se razmahali: splitski Family Nest i Antonio Trade uplatili su svaki po 25.000 eura, Bistra iz Đurđevca dodala 20.000, a niz od šest firmi (GP Krk, Ribili, Frigoces, Agro Steel, Kvadrati upravljanje, G.P.P. Mikić) donirao je po 10.000 eura. Iako sve donacije zakonski stanu u propisani okvir jer pravne osobe mogu donirati do 26.544,56 eura godišnje, iznosi ipak otkrivaju HDZ-ovu donatorsku bazu. Uglavnom su to poduzeća iz sektora građevine, energetike, komunalnih i infrastrukturnih usluga. Uz tvrtke, na popisu su i sami dužnosnici. Premijer Andrej Plenković donirao je 1500 eura, saborska zastupnica Danica Baričević 2500, dok je državni tajnik Tugomir Majdak uplatio 1000 eura.

SDP, na drugome mjestu, prijavio je 117.000 eura donacija, devet puta više nego lani u istom razdoblju. Njihov najveći donator je tvrtka ICT-Insisto iz Gornjeg Stupnika s uplatom od 5000 eura, dok su ostatak činile skromnije donacije od nekoliko stotina do nekoliko tisuća eura. Stranku su financijski podržali i njezini čelnici. Siniša Hajdaš Dončić uplatio je 3000 eura, Joško Šupe 3800, Saša Đujić 3500, a Mirela Ahmetović i Mihael Zmajlović po 2500 eura.

Treća po iznosu donacija je Nezavisna lista Darija Zurovca s nešto više od 46.000 eura, od čega je 2950 eura uložio sam Zurovec. HNS je prikupio 21.130 eura, i to od 13 donacija, mahom u iznosima od nekoliko tisuća eura, a 3000 dao je i državni tajnik Željko Uhlir. Odmah uz HNS po iznosu je Nezavisna lista Marije Selak Raspudić, koja je, iako registrirana tek u ožujku, prikupila 21.450 eura. Još jedna izvanparlamentarna stranka, Zagreb je naš, zabilježila je iznos od 19.500 eura, što je najviši rezultat među lokalnim inicijativama.

Pojedinačne su uplate brojne, iznosi nisu veliki, ali podatak jasno sugerira stabilnu donatorsku bazu u Zagrebu. Na donatorskoj ljestvici srednje klase smjestili su se Reformisti Radimira Čačića s 14.200 eura, dok su SDSS-u saborski zastupnici uplatili polovinu od ukupno 9000 eura donacija (M. Pupovac, D. Jeckov, A. Šimpraga po 1500). Slijedi Možemo s nešto manje od 8000 doniranih eura, i to gotovo isključivo u obliku malih, simboličnih donacija građana od 10, 20, 30 eura. U oči upada nekoliko većih, poput one Aleksandre David, koja je u tri navrata uplatila po 500 eura.

Uplata od 2,20 eura

Centar je prijavio 3811 eura, s donacijama između 20 i 500 eura. Domovinski pokret dobio je 3000 eura, i to jedino od tvrtke ANSOE Investicije d.o.o., dok je Dom i nacionalno okupljanje prijavio 700 eura, koje su uplatili Domagoj Ručević i Cvjetko Brkičić. U donatorskoj mikro niši našli su se HSP s 1050 eura (sve uplatio Marijo Popović), Hrvatski suverenisti s točno 500 eura od Ivana Mamića te Nova ljevica, čiji su donatori uplatili 482,24 eura.

Stranci Ivane Kekin stigla je i najmanja pojedinačna donacija, ona od 2,20 eura, koja možda jest simbolična, ali ujedno i jasan pokazatelj da će ljudi ono što podržavaju pokušati "pogurati" iznosom koji mogu izdvojiti. Mostu je stiglo 345 eura, a i Hrvatska građanska stranka Željka Keruma prijavila je donacije: skupila je 4855,82 eura, s tim da su Filip Gizdić i Mirko Vukadin dali po 2000 eura, dok je ostalo stiglo od tvrtke Moj market d.o.o., u kojoj je Kerum član Uprave. Među onima s nula donacija jesu Blok umirovljenici zajedno (BUZ), Dalija Orešković i Ljudi s imenom i prezimenom (DO i SIP), HSS, NPS Matije Posavca... IDS i HSU izvješća nisu predali.