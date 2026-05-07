Komentari
Poslušaj
167. SJEDNICA

UŽIVO Plenković na sjednici Vlade: 'Počeo je povrat poreza, ovo su najveći dobitnici'

Zagreb: Održana 162. sjednica Vlade RH
07.05.2026.
u 13:03

U prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice održava se 167. sjednica Vlade Republike Hrvatske. Na dnevnom redu otvorenog dijela našle su se ključne teme vezane uz obnovu nakon potresa, zakonodavne prijedloge usklađene s pravnom stečevinom Europske unije te niz odluka iz područja gospodarstva, prometa, obrazovanja i socijalne politike. Poseban naglasak stavljen je na izvješće o učincima provedbe Zakona o obnovi, kao i na reformske i administrativne mjere usmjerene na daljnje unaprjeđenje javnih politika i fiskalne održivosti.

"Krenule su isplate 4. svibnja povrata poreza na dohodak. Najveći dobitnici su mladi, njih 235.000. Ukupan iznos je 250 milijuna eura, 95.000 mladih do 25 godina - 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100 posto povrata poreza na dohodak, a njih 141.000 između 26 i 30 godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju, bit će prvi put isplaćen i povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.", istaknuo je premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade. "Smanjene su cijene eurodizela, plavog dizela, ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce. Razina eurosupera ostala je ista. Intervenirali smo u trošarinski dio te omogućili da se ne reflektira rast cijena goriva na druge cijene i time da se smanji inflatorni pritisci."

 "Raspravili smo trenutnu situaciju u pogledu bookinga, procjene dolazaka, dosadašnjih rezultata turističke sezone, krize na Bliskom istoku, inflacije, konkurentnskih zemalja koje vode računa o razumnoj cjenovnoj politici i za usluge koje nude nastoje naći najrealniju cijenu. Upravo je to bila poruka cijelom turističkom sektoru - da politika cijena bude razumna kako bismo imali kvalitetnu turističku sezonu." dodao je Plenković. 

Premijer je posebno istaknuo Uredbu o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Naglasio je kako se razina sufinanciranja razlikuje ovisno o stupnju razvijenosti jedinica lokalne samouprave, pri čemu država najnerazvijenijim općinama osigurava do 50 % sredstava, dok za najrazvijenije, poput Zagreb, taj udio iznosi 6,5 %. Istaknuo je kako su ulaganja u sustav predškolskog odgoja jedan od ključnih prioriteta, s ciljem da do 2030. godine svako dijete u Hrvatskoj ima osigurano mjesto u vrtiću.

"Mi smo sad na 91 posto djece vrtićke dobi starije od tri godine koja idu u vrtić, dok je europski prosjek 93 posto. Mi smo dohvatili priključak, a zanimljivo je da je prosjek djece jasličke dobi koja idu u jaslice 54 posto, dok je europski prosjek 37 posto. Tu smo čak i bolji. Kad se svi projekti realiziraju, prijeći ćemo 65 posto", zaključio je. 

MS
masked singer
12:55 07.05.2026.

nisam glasač HDZ-a ali mora se priznati da Plenković dobro upravlja krizama...strah me i pomisliti što bi bilo da su na čelu države sada Benčićka, Tomašević i ta ekipa

