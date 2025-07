Dio Hrvatske pod crvenim upozorenjem: Ove regije očekuje najgori toplinski val

Na zapadu zemlje utorak je donio ponešto kiše, dok je drugdje prevladavalo sunčano i vruće vrijeme. Srijeda će posvuda biti sunčana, ponegdje i potpuno vedra, a slično će se zadržati i u četvrtak, uz još višu temperaturu. Jaka vrućina će se nastaviti i u petak, no popodne bi lokalno moglo biti pljuskova i grmljavine. U subotu slijedi manji pad temperatura, ali i dalje bez potpune stabilnosti, što će se nastaviti i početkom novog tjedna.

Na Jadranu ostaje sunčano i vruće, uz nastavak toplinskog vala. Povremeno će puhati jugozapadnjak, a krajem tjedna bura. Na sjevernom dijelu obale mogući su kratkotrajni pljuskovi ili nevere, i to i idućeg tjedna. Prvi dan srpnja ponegdje je donio malo kiše i kratkotrajno olakšanje, ali u većini krajeva zadržalo se sunčano i vruće vrijeme. Kiše je u lipnju bilo vrlo malo, što je izazvalo sušu i probleme u poljoprivredi te povećalo opasnost od požara.

Sutra se kiša ne očekuje jer će nad našim krajevima ostati topli i suhi zrak pod utjecajem anticiklone. Na istoku zemlje u srijedu će biti obilje sunca i vruće, s najvišim temperaturama oko 32, 33 stupnja i jutarnjima od 14 do 18. Puhat će povremeno umjeren istočni i jugoistočni vjetar, slično kao i u središnjim krajevima, gdje će danju biti do 34 stupnja. Opasnost od toplinskog vala bit će umjerena.

Na sjevernom Jadranu na snazi je narančasto upozorenje zbog visokih temperatura od 32 do 36 stupnjeva, a jutra će biti topla s 22 do 26 stupnjeva, prenosi HRT. U Gorskoj Hrvatskoj svježe jutro, ali danju više od 30 stupnjeva, uz sunce i umjerenu naoblaku, te buru koja će danju okrenuti na zapadnjak i jugozapadnjak. Dalmacija će također imati sunčanu i vruću srijedu. Nakon jutarnje bure danju slijedi slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, na otvorenom i sjeverozapadnjak. Najviše temperature bit će između 32 i 37 stupnjeva, jutarnje od 23 do 27.

U četvrtak i petak na kopnu još toplije, uz sunčano vrijeme, a u petak popodne na zapadu moguć je razvoj naoblake, kiše i grmljavine. U subotu će vrućina malo popustiti, ali ostaje nestabilno. Na moru se nastavlja toplinski val uz sunce i jugozapadnjak, dok na sjeveru krajem tjedna nisu isključeni pljuskovi i bura. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je i upozorenja na toplinske valove. Naime, neke regije su pod alarmom, te dobile crveno upozorenje.

Foto: DHMZ

Preporuke DHMZ-a za zaštitu od velikih vrućina:

Rashladite prostor: idealno sobna temperatura danju ispod 32 °C, noću ispod 24 °C. Provjetravajte noću i rano ujutro, danju zatvorite prozore i spustite rolete.

Ako koristite klimu, zatvorite vrata i prozore da ne trošite više energije. Ventilatori pomažu, ali na temperaturama iznad 35 °C nisu dovoljni.

Boravite u najhladnijoj prostoriji ili nekoliko sati provedite u klimatiziranom javnom prostoru.

Izbjegavajte izlazak i napor u najtoplijem dijelu dana. Ne ostavljajte djecu i životinje u autu.

Koristite kreme sa zaštitnim faktorom, šešir, sunčane naočale, laganu svijetlu odjeću od prirodnih materijala.

Pijte dovoljno vode, bez alkohola i previše kofeina. Jedite lakšu hranu, više manjih obroka.

Tuširajte se mlakom vodom, koristite hladne obloge.

Provjeravajte starije i bolesne, pomozite im po potrebi.

Ako osjetite vrtoglavicu, slabost ili jake grčeve, odmah potražite hlad, popijte tekućinu i odmorite se. U težim slučajevima odmah zovite hitnu pomoć.