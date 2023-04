Dijabetičari mogu smanjiti rizik od preuranjene smrti izbacivanjem zaslađenih pića

završila u oceanu

Ravnatelj NASA-e o raketi Starship koja je eksplodirala: Uz veliki rizik dolazi i velika nagrada

"To je vrlo rizičan let", rekao je još u nedjelju Musk na Twitteru. “Ovo je prvo lansiranje vrlo komplicirane, divovske rakete. Postoji milijun načina na koje ova raketa može zakazati", dodao je. Letjelica je visoka čak 120 metara što ju čini većom od Kipa slobode i to je do sada najsnažnija raketa, dizajnirana za slanje astronauta na Mjesec i Mars i još dalje.