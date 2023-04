Koliko često čistite svoju bocu za vodu? Stručnjaci kažu da je prljavija od pseće zdjelice!

Kako sve više i više ljudi odbacuje jednokratnu plastiku, boce za vodu za višekratnu upotrebu postaju sve popularnije. Često ih se danas vidi i u rukama slavnih osoba, a robne marke koje prodaju proizvode prihvatile su neobične boje i uzorke kako bi potaknule kupnju. Stoga nije ni čudo da su pretrage za 'bocu vode' u Ujedinjenom Kraljevstvu porasle za 250 posto u posljednjih pet godina, prema Google Trendsu, prenosi Daily Mail. Ali, čistite li svoju bocu s vodom dovoljno često? Ili je ostavljate da čami na vašem uredskom stolu prije nego što je svako jutro napunite vodom?

Stručnjaci iz GO Outdoors otkrili su kada i kako treba prati svoju bocu nakon što je otkriveno da je prosječna višekratna boca za vodu prljavija od pseće zdjelice. 'Čišćenje vaše višekratne boce za vodu možda se ne čini važnim, no s nekim studijama koje su otkrile da u njima ima više bakterija nego u psećoj posudi s vodom, nebriga o čistoći vaše boce potencijalno bi mogla imati razorne učinke na vaše zdravlje', rekla je Natalie Byrne, voditeljica marketinga u GO Outdoors.

Boce s vodom očito treba čistiti jednako često kao što se peru čaše - nakon svake upotrebe. Mnoge boce za vodu mogu se prati u perilici posuđa, no manje dijelove važno je čistiti četkicom za zube ili četkicom za boce. To je posebno važno za boce s ugrađenim slamkama. Ako se ne čisti pravilno, unutra se mogu razviti bakterije, ali i plijesan. 'Topla voda sa sapunom očistit će sve vrste boca za vodu uključujući metalne, staklene i plastične. Preporučujem da koristite sapun bez mirisa, jer bočice od silikona i plastike mogu poprimiti miris sapuna, a nitko ne želi piti vodu koja ima okus tekućine za pranje posuđa', rekla je Natalie.

Sjajan način za čišćenje boca s vodom sa slamkom je korištenje čistača cijevi. Ako se slamka može skinuti, preporučuje se namakanje slamke barem jednom tjedno. Ako se o njima pravilno brine, boce za vodu za višekratnu upotrebu mogu trajati godinama, posebno one izrađene od materijala kao što je nehrđajući čelik. Boce za vodu od nehrđajućeg čelika obično treba zamijeniti samo zbog istrošenosti, dok staklene boce treba mijenjati svake dvije do tri godine. Plastične boce ne traju ni približno tako dugo i prema stručnjacima treba ih mijenjati svakih 12 mjeseci.

Natalie je rekla: 'Dok su se boce s vodom često smatrale dijelom sportske opreme, došlo je do velikog pomaka na tržištu što je značilo da se na te predmete sada gleda kao na svakodnevne. S takvim tržištem višekratnih boca za vodu, teško je znati koju marku odabrati. Neke marke fokusiraju se na kompaktne, lagane boce koje su savršene za sport, dok se druge fokusiraju na količinu vode koju mogu primiti. Prilikom odabira brenda važno je razmišljati o tome za što ćete koristiti bocu, kao i o materijalima koji se koriste te jesu li ekološki prihvatljivi'.

Natalie je dodala da ima smisla odabrati bocu koja je ekološki prihvatljiva s obzirom na to da je jedan od razloga zašto se ljudi odlučuju koristiti boce za višekratnu upotrebu smanjenje plastike za jednokratnu upotrebu i pomoć okolišu. Nehrđajući čelik je jedan od ekološki najprihvatljivijih materijala za bocu vode - ne samo da je siguran, već je i vrlo izdržljiv i može se reciklirati. Drugi materijal koji treba tražiti je aluminij, koji je također vrlo izdržljiv i može se reciklirati.

Staklo je također izvrstan materijal za boce za vodu, jer se može beskonačno reciklirati. Međutim, nije siguran niti prikladan za kretanje ili bavljenje aktivnim sportom. Ove boce su dobre za kućnu upotrebu, ali se ne preporučuju za putovanja. Također se ne preporučuje korištenje staklenih boca u blizini djece ili kućnih ljubimaca zbog krhkosti i potencijalne opasnosti od oštrog stakla.

Doručak je najvažniji obrok u danu, no ove je namirnice ujutro bolje izbjegavati: