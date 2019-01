Dežurstva liječnika su obvezna, ali se ne zna tko će dežurati

Hoće li i gdje građanima idući vikend biti dostupni obiteljski liječnik, pedijatar i zubar? Izmijenjeni Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je krenuo s 2019. godinom navodi obvezu dežurstava spomenutih liječnika subotom od 15 do 20 sati te nedjeljom, praznikom i blagdanom od osam do 20 sati, ali nije donesen poseban pravilnik koji regulira uvjete tih dežurstava kao što nisu sklopljeni ni posebni ugovori s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Oprema ordinacija

Istina, zakon je pitanje dežurstava stavio na dušu lokalnim jedinicama, a već je u Splitsko-dalmatinskoj županiji došlo do kurcšlusa. Naime, ta je županija, kako kaže dr. Vikica Krolo, predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, poslala raspored dežurstava zadnji dan prošle godine. Pregovori sa tom županijom, međutim, tek slijede, a pitanje je kako su dežurstva (i jesu li uopće) riješena u ostalima. U svakom slučaju, zbog izostanka pravila koja trebaju urediti dežurstva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zasad se čini da se negdje neće, a negdje hoće dežurati, no po različitim uvjetima - kako tko dogovori sa županijom. Nadalje, obiteljski liječnici tražili su prije, a i danas to ponavljaju, osiguranje uvjeta za rad u dežurstvu.

- Stalno smo govorili da nam na mjestima dežurstva treba oprema primjerena današnjem vremenu, ne može to biti samo slušalica i moje znanje, nego da imam i s čime raditi. Dostupnost laboratorija, eventualno radiološke pretrage jer mi se ne protivimo dežurstvu nego tome da se radi neozbiljno - napominje dr. Krolo.

Novi zakon, podsjetimo, donio je u hrvatsku primarnu zdravstvenu zaštitu i institut ordinacija umjesto dosadašnjih koncesija koji nisu imali obvezu dežurati. Doduše, nije je imao nitko, ali su županije (odnosno domovi zdravlja) organizirale dežurstva kao "dodatak" zdravstvene zaštite svojim stanovnicima.

Ponajprije su stoga dosad dežurali liječnici zaposlenici domova zdravlja, a stupanjem zakona na snagu 1. siječnja ove godine dežurstvo je postalo obveza svima. Kad je o uvjetima dežuranja riječ, uz prije spomenute, dr. Krolo navodi i druge uvjete u opremanju ordinacije u kojoj se dežura, dostupnost računala itd. dok će se o naknadi za dežurstvo, čini se, pregovarati na razini svake županije posebno.

Nejednaka naknada

Osim nejednake naknade za dežurstvo, bitno različit bit će i ritam dežuranja u pojedinim dijelovima zemlje. Tamo gdje je više liječnika njih će to obvezno dežurstvo "hvatati" jedanput-dvaput godišnje, a u krajevima gdje liječnika ionako nema dovoljno primarci će dežurati puno više.

Satnica za dežurstvo postoji u kolektivnom ugovoru, ali liječnici očekuju potpisivanje ugovora sa Zavodom. U svakom slučaju, nejasno je hoće li tko, gdje i pod kojim uvjetima dežurati iako je zakon stupio na snagu, no nije donesen dokument koji definira pravila igre u uvedenim obveznim dežurstvima.

