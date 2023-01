Devetogodišnje dijete istjerao iz stana, galamio na njega, vikao mu da je g....

Ti si g... i š....! Marš van i da se nikada više nisi pojavio u ovoj kući! - neke su od odvratnih rečenica koje je izgovorio jedan 47-godišnjak svome maloljetnom djetetu. Zbog povrede prava djeteta nedavno je nepravomoćno uvjetno osuđen na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine. Mora platiti i troškove sudskog postupka u iznosu od oko 1000 eura.

Prema optužnici, 47-godišnjak je djela za koja se teretio, počinio od svibnja 2017. do siječnja 2019., a u to vrijeme njegovo dijete je imalo devet godina i živjelo je s majkom, dok ga je otac odlukom suda povremeno viđao. A to viđanje, po optužnici, koristio je da bi na dijete galamio, da bi ga vrijeđao, štipao, grubo dodirivao, naguravao... Jednom kada dijete nije pojelo doručak, 47-godišnjak je doručak iskrenuo u smeće. Zbog svega toga dijete nije htjelo ići ocu, govorilo je da ga boli trbuh, vraćalo se od oca uznemireno...

Nadalje, 47-godišnjak se tereti i da je jednom prigodom prišao djetetu na školskom igralištu, gdje ga je bez povoda počeo vući. Nakon toga ga je odveo u neki lokal, posjeo ga za stol, da bi potom na njega bacio kutiju cigareta. Bacio je i čašu na pod i razbio je. Dijete je taj i sljedeći dan bilo kod njega, a 47-godišnjak se tereti da ga je udario nogom o list, da mu je opalio pljusku, pokazivao mu sudske presude ta ga tjerao da ih čita i više mu puta odgovara na postavljeno pitanje, prije no što ga je istjerao iz kuće...

Optužnica je podignuta 2020., 47-godišnjak je priznao krivnju i pristao na kaznu koju je za njega tražilo tužiteljstvo. Sud mu je olakotnim cijenio što je neosuđivan te što ima još jedno maloljetno dijete. Sud je smatrao i da će "sama prijetnja kaznenom sankcijom djelovati na okrivljenika da ne počini neko novo kazneno djelo".

