Nakon nesreće slovenske predsjednice otvorena nova pitanja, bivši direktor SOVA-e: 'Zašto se skriva identitet njezinih suputnica?'

Prometna nesreća u kojoj je sudjelovala slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar i dalje izaziva brojne reakcije u javnosti. Policijski sindikat zatražio je cjelovitu, stručnu i nepristranu istragu okolnosti nesreće, naglasivši kako je potrebno detaljno utvrditi sve činjenice. Posebno ističu da treba razjasniti je li predsjednička kolona u trenutku nesreće imala uključenu zvučnu i svjetlosnu signalizaciju, što je prema pravilima obvezno za vozila koja koriste pravo prednosti, javlja 24ur.

Dodatna pitanja otvorio je bivši direktor Slovenske obavještajno-sigurnosne agencije (SOVA) Andrej Rupnik, koji je upozorio na moguće sigurnosne propuste. Prema službenim informacijama, u vozilu predsjednice nalazile su se dvije njezine prijateljice, od kojih je jedna ruska državljanka. Iz Ureda predsjednice poručili su kako njihov identitet neće otkrivati jer nije riječ o javnim osobama. 'Toga trenutka kada su te dvije gospođe ušle u vozilo osobe pod zaštitom, postale su javne osobe. Zato je to negiranje, odnosno odbijanje otkrivanja identiteta tih osoba besmisleno', rekao je Rupnik.

Prema Rupnikovim riječima, prisutnost osoba koje imaju redovit i neposredan kontakt sa štićenom osobom otvara više sigurnosnih pitanja. Prvo se odnosi na mogućnost da bi upravo one u slučaju napada postale meta zajedno s predsjednicom, što bi dodatno otežalo rad sigurnosnog tima. Drugi rizik odnosi se na zakonsku obvezu provođenja sigurnosnih provjera osoba koje sa štićenom osobom imaju trajan i neposredan kontakt. Otvorio je i pitanje moguće uloge SOVE. 'S obzirom na to da je jedna od te dvije prijateljice navodno ruska državljanka, tim potencijalnim rizicima - ne tvrdim da postoje - trebala bi se pozabaviti i SOVA', rekao je.

Rupnik je neobičnim ocijenio i činjenicu da je predsjednica tijekom službenog puta sjedila u kombiju, dok je prateće vozilo marke Audi, prema dostupnim informacijama, bilo bez putnika. 'Kombi se obično koristi za ostale članove izaslanstva u štićenim kolonama. Predsjednica, koja ima najviši stupanj zaštite u državi, trebala bi sjediti na stražnjem sjedalu vozila, gdje ispred sebe nema drugih sjedala', istaknuo je. Dodao je kako raspored sjedenja može predstavljati dodatni sigurnosni rizik. 'To je prilično opasno jer, ako dođe do sudara i svi nisu vezani, osoba postaje projektil koji može ozlijediti drugu osobu. Sasvim je moguće da se upravo to dogodilo u ovom slučaju.'

Bivši direktor SOVE Andrej Rupnik smatra da činjenica kako je predsjednička kolona koristila svjetlosnu i zvučnu signalizaciju ne oslobađa vozača odgovornosti za prometnu nesreću. 'I kada vozilo vozi s pravom prednosti, odnosno ima uključena rotacijska svjetla i zvučne signale, vozač i dalje mora poštovati određena opća prometna pravila', rekao je.

Dodao je kako vozači vozila u pratnji snose veliku odgovornost te, ako do nesreće dođe zbog njihove nepažnje, za to u pravilu odgovaraju. Iako je Ured predsjednice isprva tvrdio da je Nataša Pirc Musar tijekom vožnje bila vezana sigurnosnim pojasom, predsjednica je četiri dana nakon nesreće izjavila da to nije bio slučaj. Rupnik ističe da će ključan biti policijski zapisnik, ali i dodaje: 'Sada znamo što sama predsjednica govori i tome treba vjerovati. Moguće je da su je u Uredu pokušali zaštititi. No nekorištenje sigurnosnog pojasa prekršaj je koji u prometnoj nesreći može značiti veliku razliku, ponekad čak i razliku između života i smrti.'