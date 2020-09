Detalji teške nesreće: Djevojka pala sa 7 metara, voditeljica tvrdi da je sama krivo spojila omču

Trebao je to biti jedan zabavni team building u Baranji, ali završio je nesrećom u kojoj je 23-godišnja djevojka zadobila teške tjelesne ozljede opasne po život, prilikom pada u adrenalinskom parku. Prema zadnjim informacijama stanje djevojke je stabilno.

Nesreća se dogodila u popularnom izletištu Zlatna greda, koje je svojevrsni ulaz u Kopački rit, 30 minuta vožnje udaljen od Osijeka. Skupina je došla provesti subotu u druženju te su se uputili na adrenalinski park, po kojem je, između ostalog, Zlatna greda i poznata. Tamošnji adrenalinski park sastoji se od više i niže razine te zip linea, a nesreća se dogodila na višoj razini. Što je dovelo do toga da djevojka „sklizne“ sa sedam metara visine na zemlju, trebala bi pokazati daljnja istraga.

No, u razgovoru s pojedinim ljubiteljima ovakvog adrenalinskog sporta kazuju nam da su nesreće vrlo rijetke jer su svi sudionici osigurani sajlama i omčama. Da se pazi na sigurnost kazuju nam i u Eko centru Zlatna greda.

"To je splet okolnosti bio, djevojka je izgleda krivo spojila tu osnovnu omču na toj gornjoj razini i samo je proklizala s visine od 7,8 metara. Mi dajemo upute uvijek, prođe se ta školica radi sigurnosti i nije bilo do sada nikakvih problema. Najbitnije je da djevojka bude dobro, mi smo se čuli s bolnicom danas i rekli su nam da je djevojka stabilno i nadamo se da će biti sve u redu. Ne znam, nije postupila po uputama koje dajemo svima i došlo je do nesreće", rekla nam je Danijela Lukić, voditeljica Eko centra kuće u prirodi “Zlatna greda”.

Eko centrom, inače, upravlja Udruga za zaštitu prirode i okoliša „Zeleni Osijek“.

U Zlatnoj gredi su, kazuju nam, česti team buildinzi, a kroz adrenalinski park je od njegova otvaranja 2016. godine prošlo tisuće posjetitelja i ljubitelja ovakve vrste zabave. Bez ijednog incidenta.

U Policijskoj upravi osječko baranjskoj saznajemo kako se nesreća dogodila u subotu, oko 12,40 sati, kada je došlo do pada 23-godišnjakinje u adrenalinskom parku. Zbog zadobivenih ozljeda 23-godišnjakinja prevezena je u Klinički bolnički centar Osijek, gdje su joj konstatirane teške tjelesne ozljede opasne po život.

"Očevid na mjestu događaja obavila je očevidna ekipa Policijske uprave osječko-baranjske. Nastavljamo daljnje istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog nesretnog događaja", kazuje policija.