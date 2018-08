Desni intelektualci ne žele premijera Šareca – traže veliku koaliciju

Uoči sutrašnje sjednice slovenskog parlamenta na kojoj bi Marjan Šarec trebao biti izabran za mandatara nove vlade, skupina slovenskih konzervativnih intelektualaca objavila je otvoreno pismo kojim poziva na veliku koaliciju.

Intelektualci okupljeni oko bivšeg ministra vanjskih poslova Dimitrija Rupela i vrlo bliski Janezu Janši apeliraju na to da bi Šarčeva vlada bila ekstremno lijeva i nestabilna te pozivaju na formiranje koalicije najvećih stranaka u kojoj bi bio uravnotežen odnos dominantnih snaga ljevice i desnice, a vodila bi je politički neutralna osoba.

– Takav poziv bio bi na mjestu odmah poslije izbora. Na žalost, u ovom trenutku ovo pismo nije čak ni pokušaj, a kamoli ozbiljan poziv za formiranje tzv. velike koalicije. Riječ je samo o PR koraku kruga desnih intelektualaca vjernih Janši, kojim žele umanjiti kredibilitet budućoj manjinskoj vladi, koja ga i ovako nema previše. Šarec izgleda konačno ima dovoljno glasova, govori se o podjelama funkcija po ministarstvima, tako da svi ti manevri više nisu konstruktivni – smatra slovenski analitičar Andrej Lavtar.

U pismu intelektualci predlažu dvije varijante koalicije – razvojnu i veliku – kojima bi cilj bio modernizacija ustavnog sustava te razvojni projekti i reforme. Koaliciju bi činile Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše, demokršćanska Nova Slovenija (NSI), socijaldemokrati, stranke Mire Cerara i Alenke Bratušek, te Šarčeva stranka i Nacionalna stranka (SNS) Zmage Jelinčiča, a odnosi bi se trebali urediti na temelju postignutog rezultata. Vladom bi upravljao neutralni “koordinator” s četiri potpredsjednika za različita područja i koji bi dolazili iz najvećih stranaka. Takav model osigurao bi političku inkluzivnost.

– Za razliku od takve široke i razvojne vlade, Šarčeva vlada bit će politički pristrana, retrogradna, neučinkovita u razvoju i reformama, a prema većini političkih analitičara i kratkotrajna. Vlada neće biti sposobna uspostaviti prijateljske veze sa susjednim državama, ni s državama EU, Francuskom i Njemačkom te sa SAD-om kao glavnom u NATO-u – kažu u pismu.

Šarec koji je svojom građanskom strankom na izborima 3. lipnja osvojio drugo mjesto, preuzeo je sastavljanje vlade nakon što je od toga odustao Janša, relativni pobjednik izbora. No da bi njegova vlada, koju je poduprlo šest stranaka iako je formalno bila manjinska jer je stranka Ljevica (L) obećala podršku, ali ne želi preuzeti položaj ili ministarstvo, uopće zaživjela, Šareca bi sutra trebao potvrditi parlament kao mandatara, nakon čega ima rok od 15 dana da predloži kandidate za ministre.

A da bi vlada počela djelovati, parlament potom mora potvrditi najmanje dvije trećine od 14 ministara, Do tada će sve tekuće poslove obavljati vlada odlazećeg premijera Mire Cerara. Neslužbeno se pak može čuti da bi u novoj vladi sadašnji tehnički premijer Miro Cerar preuzeo ministarstvo vanjskih poslova, a dosadašnji šef diplomacije Karl Erjavec, ministarstvo obrane, koje je već prije vodio. i to u Janšinoj vladi od 2004. do 2008.