Deset godina Razvojne agencije IGRA: Više od 50 projekata i milijuni za lokalni razvoj

U organizaciji Razvojne agencije IGRA, Turističke zajednice Grada Ivanić-Grada, Grada Ivanić-Grada i organizacije Women in Adria, održana je Konferenciju za poduzetnice, koja je okupila žene iz svijeta poduzetništva svih faza poslovnog puta – od onih koje su tek na početku, do iskusnih liderica koje svojim radom oblikuju lokalnu i nacionalnu poduzetničku scenu.

Konferencija je održana povodom 10. obljetnice djelovanja Razvojne agencije IGRA, a pružila je priliku poduzetnicama za razmjenu iskustva te povezivanje s potencijalnim partnerima i klijentima.

Foto: Women in Adria

Tom prilikom gradonačelnik Ivanić-Grada Javor Bojan Leš istaknuo je kako je izuzetno važno ženama osigurati jednake prilike za profesionalni razvoj, ne samo deklarativno, već i u praksi, čime se vodi i Gradska uprava Ivanić-Grada, u kojoj većinu rukovodećih pozicija zauzimaju žene. Također, pozvao je sve buduće poduzetnice koje su u fazi osnivanja svojih tvrtki da se prijave na natječaje za poticanje malih i mikro poduzetnika koje Grad redovito objavljuje.

Foto: Women in Adria

Direktorica Razvojne agencije IGRA Sanja Mahovlić Vučinić osvrnula se na deset godina rada agencije, istaknuvši kako su u suradnji s Gradom Ivanić-Gradom kroz sufinancirane projekte osigurali gotovo 12 milijuna eura bespovratnih sredstava, pri čemu ukupna vrijednost sufinanciranih projekata premašuje 26,5 milijuna eura. Posebno je naglasila važnost podrške poduzetnicama: „Ponosna sam na sve što smo postigli – od ulaganja u infrastrukturu, obrazovanje, sport i kulturu, do podrške malim poduzetnicima. Realizirali smo više od 50 projekata, a posebno me veseli što smo prepoznali i osnažili žene koje mijenjaju svoju zajednicu. Poduzetnice u Ivanić-Gradu ne traže prostor – one ga stvaraju, oblikuju i pune vrijednošću i inovacijom.“

Foto: Women in Adria

Direktorica Turističke zajednice Ivanić-Grada Ane Gašparović predstavila je razvojne projekte u turizmu te na koji način postižu očuvanje kulturne baštine, naglašavajući važnost sinergije između turizma i poduzetništvu: „Razvoj turizma u Ivanić-Gradu temelji se na održivosti i autentičnosti. Kroz projekte koji njeguju našu kulturnu baštinu stvaramo dodanu vrijednost ne samo za posjetitelje, već i za lokalne poduzetnike. Vjerujemo da turizam i poduzetništvo idu ruku pod ruku – kada povezujemo lokalne proizvode, priče i ljude, stvaramo živu i otpornu zajednicu.“

Foto: Women in Adria

Viktorija Rončević iz Odjela za pripremu i provedbu razvojnih projekata Razvojne agencije Zagrebačke županije, održala je stručno izlaganje o dostupnim mogućnostima financiranja ženskog poduzetništva kroz financijske instrumente Europske unije prilikom čega je istaknula instrumente poput povoljnih zajmova i kredita s ciljem osnaživanja poduzetnica za uspješan pristup izvorima financiranja: „Kroz različite inicijative Europske unije, poduzetnicama se nude prilike za pristup povoljnim financijskim instrumentima koji im omogućuju lakši razvoj poslovanja, unapređenje konkurentnosti i održivost, čime se potiče njihov aktivniji angažman u gospodarstvu."

Foto: Women in Adria

Osnivačica i direktorica Women in Adria Ivana Matić istaknula je kako je fokus organizacije na prilagodbi žena poslovnom svijetu, ali i na njihovom usmjeravanju prema poduzetništvu. Naglasila je kako je poduzetništvo izazovno te dodala kako je važno kontinuirano raditi na sebi kako bi se žene mogle uspješno nositi s izazovima koji ih očekuju na tom putu.

Foto: Women in Adria

Inspirativno predavanje o unutarnjim vrijednostima održala je Sanja Varlaj, NLP Master practitioner i business coach, dok je Ana Keglović Horvat, pravnica i poduzetnica, kroz predavanje intrigantnog naslova „Ubit ću se radi testa iz Pythona za 5.r.“ pružila osvježavajući pogled na osobni razvoj, poduzetništvo i životne izbore, potičući prisutne na dublje razmišljanje i djelovanje.

Foto: Women in Adria

Vrhunac konferencije bila je panel rasprava u kojoj su sudjelovale iznimne poduzetnice: Josipa Letec Erjavec, inženjerka i direktorica iz građevinskog sektora, Katarina Magić Koščević, direktorica tvrtke prepoznate na tržištu energetske industrije, Matea Miljan Rafaj, poduzetnica i vlasnica pionirskog servisa za iznajmljivanje svečanih haljina u Hrvatskoj te Srna Krtak, krajobrazna arhitektica i inovatorica u zaštiti okoliša. Kroz svoje priče, panelistice su prikazale izazove s kojima su se suočavale na svom poduzetničkom putu te snagu koju žene mogu pronaći u zajedništvu i međusobnoj podršci.

Konferencija Women in Adria zaključena je snažnom porukom zajedništva, suradnje i vizije, uz naglasak kako je Ivanić-Grad grad u kojem žene ostvaruju svoje poduzetničke snove.