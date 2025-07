Temeperature idu do 33°C, evo gdje se očekuju pljuskovi

Bit će pretežno sunčano, ponajprije u unutrašnjosti mjestimice uz umjerenu naoblaku. Ujutro na kopnu ponegdje magla, a poslijepodne je lokalno uz jači razvoj oblaka poneki pljusak moguć uglavnom u gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za subotu. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, pod Velebitom i jaka s olujnim udarima, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 32 i 36 stupnjeva Celzijusovih.

U Zagrebu, gdje se danas održava veliki koncert na otvorenom, očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Od sredine dana moguća je povremena umjerena naoblaka, no veći dio dana bit će vedro. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a poslijepodne će biti vruće i sparno, s najvišom temperaturom između 30 i 32 stupnja. Za sutra se u Zagrebu prognozira djelomice sunčano i nestabilno vrijeme. Od sredine dana vrlo su vjerojatni lokalni pljuskovi i grmljavina, a na širem području grada mogu biti i izraženiji. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, koji tijekom nestabilnosti može nakratko biti jak, pa i olujan. Najniža temperatura zraka bit će između 19 i 22, a najviša dnevna od 30 do 32 stupnja.

Za sutra se u cijeloj Hrvatskoj očekuje djelomice sunčano i nestabilno vrijeme. Od sredine dana mjestimice se predviđa jači razvoj oblaka uz pljuskove praćene grmljavinom, ponegdje i izraženije, osobito u zapadnijim krajevima. Najveća vjerojatnost za grmljavinsko nevrijeme je na sjevernom Jadranu. U Dalmaciji će se zadržati sunčano i pretežno stabilno. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 16 i 21, dok će se na Jadranu zadržati između 22 i 26. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 29 do 34, a u unutrašnjosti Dalmacije može dosegnuti i do 36 stupnjeva.