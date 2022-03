Danas u Austriji ukinute gotovo sve korona mjere. Masovna navala na diskoteke

Nakon gotovo dvije godine pandemije, Austrija je danas u ponoć ukinula gotovo sve korona mjere i ograničenja, koje su dosad bile na snazi u borbi protiv koronavirusa. “Dan slobode” i “povratak normalnom životu”, kako izvještavaju austrijski mediji o ovom za Austrijance spektakularnom, ali istovremeno i rizičnom vladinom potezu potpunog “otključavanja” Austrije.

S obzirom da proteklih dana Austrija i dalje dnevno bilježi 30 do 40.000 novozaraženih omega sojem i BA.2 podsojem koronavirusa. Vlada tvrdi da ima potporu svog stručnog medicinsko-prognostičkog tima i pokrajinskih čelnika. Izuzev opreznog bečkog gradonačelnika Michaela Ludwiga, koji je istakao da Beč , unatoč odluci savezne vlade, neće ukinuti “2G” pravilo u ugostiteljstvu i noćnoj gastronomiji uključujući noćne klubove, diskoteke i barove, a FFP2 maske i dalje će biti obvezne u svim bečkim trgovinama.

I to prvotno do 31. ožujka i nove procjene epidemiološke situacije u austrijskom glavnom gradu. Austrijska savezna vlada je s današnjim danom ukinula kako “2G”, tako i “3G” pravilo (cijepljen, covid prebolio, testiran), što znači da je ukinula i covid-potvrde, te više nema nikakvih ograničenja i svi građani bez obzira da li su cijepljeni ili nisu mogu u restorane, kafiće, na kulturne i sportske priredbe, k frizeru & Co, fitness centre, kotele, kina i slično.

Maske nose korisnici, ali ne i pružatelji usluga

Od danas više nema ni ograničenja radnog vremena u ugostiteljstvu i na kulturnim i drugim priredbama. Osim toga, nakon dvije godine svoja vrata svim posjetiteljima ponovno otvaraju i noćni klubovi, barovi i diskoteke. Osim u Beču, gdje i dalje vrijedi “2G” pravilo, što znači da pristup imaju samo cijepljeni i preboljeli. Isto kao i u bečkim ugostiteljskim objektima. Međutim ukinuta je obveza nošenja maski kako za goste tako i za zaposlenike ugostiteljskih objekata. Dosadašnje obvezno “3G” pravilo na radnom mjestu, također je ukinuto na saveznoj razini.

Jedina epidemiološka mjera koja djelomično ostaje je obvezno nošenje FFP2 maske, koje su također “pale” na većini područja. Obveza nošenja maske ostala je samo još u supermarketima, javnom prijevozu, uključujući taksi prijevoz, ljekarnama, bankama, poštama, trafikama, auto-moto servisima i sl. Dakle, gotovo sve korona mjere su ukinute, osim na vrlo ranjivim područjima poput bolnica i staračkih i drugih domova za njegu starijih i nemoćnih osoba, gdje je i nadalje na snazi “3G” pravilo, (cijepljen, prebolio, testiran), kako za posjetitelje tako i za zaposlene i pružatelje usluga, ističu mediji.

Za manifestacije u zatvorenom prostoru također je ukinuto “2G” pravilo, ali obveza nošenja maski i dalje ostaje na snazi. U bečkim supermarketima i prehrambenim trgovinama kupci, kao i prodavači i osoblje koje je u kontaktu s kupcima i dalje moraju nositit FFP2 masku. Maska se mora nositi i u frizerskim i drugim uslužnim salonima. Ali samo korisnici usluga, dok pružatelji usluga - frizeri, pedikeri i sl. ne moraju imati masku na licu, što je izazvalo mnoge kritike i komentare. Jednako kao i potpuno “otvaranje” Austrije u vrijeme kada se svakog dana bilježi ogroman broj novozaraženih koronavirusom.

'Siti' krize

Među oštrim kritičarima je i bečki gradonačelnik Ludwig, koji se je danas oglasio na svom Twitteru.

- Posve je neshvatljivo da kod rastuće dinamike broja novozaraženih dolazi do popušanja. Svakako se je trebalo još malo pričekati. Popuštanje bi trebalo uslijediti onda kada broj novozaraženih počne padati - napisao je.

Međutim, ne samo političari, nego i mnogi stručnjaci ukazuju da su Austrijanci već siti koronakrize i ograničenja i imaju sve manje razumijevanja za vladine mjere. Ali i na gorku činjenicu da sve više djece i mladih zbog koronakrize ima ozbiljne psihičke probleme. A kada smo kod mladih onda treba spomenuti i današnju vijest iz austrijskih medija o “masovnoj navali” na austrijske diskoteke, koje su od ponoći u radnom pogonu. U jednoj od diskoteka u Oberndorfu kraj Salzburga, tik uz njemačku granicu, gdje se je kratko prije ponoći sakupilo više stotina ljudi iz susjedne Bavarske i Austrije, došlo je do izuzetno opasne situacije, piše Heute.

- Opasno naguravanje na ulazu i nekoliko onesviještenih osoba - stoji u izvješću austrijske policije, koja je morala intervenirati s obzirom na nastalu gužvu. A kako je tek onda bilo unutra, saznati ćemo sljedećih dana i tjedana iz službenih izvješća o novozaraženima i incidenciji.

