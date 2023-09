Uživajte u sunčanom vremenu, sutra stiže pogoršanje

Danas se očekuje vedro, sunčano i toplo vrijeme s mjestimičnom maglom u unutrašnjosti. Na moru se očekuje slab vjetar, ponegdje burin, popodne umjeren sjeverozapadni te uz obalu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 30 celzijevih stupnjeva, javlja DHMZ.

"Podjednaka temperatura bit će i u središnjim krajevima, gdje će nakon mjestimične jutarnje magle prevladavati sunčano. Vjetar većinom slab južni i jugozapadni. Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano. U gorskim krajevima ujutro mjestimice magla, a tijekom dana ponegdje umjerena i povećana naoblaka. Puhat će većinom slab zapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 12°C, na moru između 16 i 19°C. Najviša dnevna od 25 do 27°C, uz obalu između 27 i 29°C.

U Dalmaciji većinom sunčano, mjestimice s malom do umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, prema otvorenom moru i umjeren zapadni i sjeverozapadni, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 13 do 15°C, uz obalu između 20 i 22°C" rekao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović.

U nedjelju se također očekuje sunčano vrijeme s povremenom naoblakom te pljuskovima u u središnjim i istočnim predjelima. Na ponekim mjestima ujutro se očekuje magla. Vjetar će prije podne biti slab, popodne umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na moru većinom umjeren sjeverozapadnjak, a prema večeri očekuje se jačanje bure. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 23 °C. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 31 °C.

