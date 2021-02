Da bi prekoredno cijepljenje bilo kazneno djelo, trebalo bi dokazati tko je oštećen

Iako se o koronavirusu još štošta ne zna, ovih dana zbog njega štošta i doznajemo. O ljudskoj prirodi. O karakternoj strukturi i moralnom nagnuću pojedinaca. I o doživljaju samog sebe. Zastoj u pristizanju cjepiva protiv koronavirusa otkrio je tako da su se neki “uglednici” na “zvučnim” i “moćnim” funkcijama cijepili preko reda, pa čak i ako su neki od njih već preboljeli koronu. Iako je pitanje etičnosti i u ovom slučaju jako važno, pozabavimo se najprije onim pravnim. To više što je i ministar zdravstva Vili Beroš svim zdravstvenim ustanovama koje su sudjelovale u cijepljenju naložio preispitivanje i utvrđivanje eventualnih odstupanja od utvrđenih kriterija cijepljenja, o čemu će se morati podnijeti i precizni izvještaji koji bi trebali sadržavati i točan broj takvih slučajeva.

“Težina” funkcije i snalaženje

A dok se ti podaci ne saznaju, iako novinari i sami svakodnevno otkrivaju “ugledne” pojedince koji su se, zahvaljujući “težini” funkcije koju obnašaju, sami “snašli” u tajnosti zaobilazeći red i propisane kriterije, zanimalo nas je kakvu ulogu u ovoj situaciji ima zakon. Jesu li oni koji su se cijepili preko reda prekršili zakon? Je li pritom bilo zloporabe položaja i na neki način povlaštenog cijepljenja? Ili je posrijedi “samo” moralna odgovornost? I na kraju, može li se cijepljenje mimo plana, propisanih kriterija i preko reda opravdavati strahom za vlastiti život ili život članova svoje obitelji?

Izvanredna profesorica na Katedri za kazneno pravo na zagrebačkom Pravnom fakultetu Maja Munivrana Vajda jučer nam je najprije rekla da su se njezina kolegica, izvanredna profesorica Lana Ofak, i ona još u siječnju na okruglom stolu Hrvatske akademije znanosti u umjetnosti, posvećenom raznim pravnim aspektima pandemije COVID-19, založile za to da se osigura pravedna i transparentna distribucija cjepiva, pri čemu bi najugroženije skupine uistinu imale prioritet i u praksi, a ne samo deklarativno.

– Smatrale smo kako bi se time moglo postići više za zaštitu javnog zdravlja nego postojećim represivnim mehanizmima kao što su sankcioniranje, primjerice onih koji ne nose masku pravilno, tako da prekriva i nos, ili pak krše zabranu privatnog okupljanja. Pritom smo predložile da se kao prekršaj propiše cijepljenje osobe protivno Planu uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj (Plan), koji je 23. prosinca prošle godine usvojila hrvatska Vlada. Taj plan predviđa tzv. tri faze cijepljenja ovisno o procjeni prioriteta i ugroženosti. No, nije riječ o propisu čije bi kršenje za sobom kao izravnu posljedicu imalo prekršajnu ili kaznenu odgovornost. U određenom širem smislu može se govoriti o zloporabi položaja, ali osobno smatram kako bi bilo vrlo izazovno podvesti takve radnje pod postojeća kaznena djela, kod kojih u pravilu treba dokazati i da je ugroženo zdravlje konkretne osobe ili da je stečena protupravna imovinska korist, odnosno da je nekome nastupila šteta – kazala nam je izv. prof. dr. sc. Maja Munivrana Vajda osvrćući se i na moguće povlačenje odgovornosti onih koji su se na neki način spretno i domišljato okoristili te se cjepiva i vlastite zaštite od bolesti domogli preko reda. Pritom su dali do znanja da u tome svom činu sami ne uviđaju apsolutno nikakav problem, pa čak ni to da zbog toga nemaju ni bilo kakvu dvojbu. Iz odgovora naše sugovornice da se razabrati da se oni mogu pozivati na one koji su “iznad” njih pa su samo slijedili njihov primjer.

Vlada se ne drži vlastita plana

– Posebice lošim smatram zazivanje odgovornosti građana koji su se cijepili “preko reda”. Uostalom, i sama je Vlada odstupila od svog Plana cijepljenja, omogućivši cijepljenje članova i članica Vlade, saborskih zastupnika i zastupnica te nekih drugih kategorija građana i građanki. Iako se cijepljenje određenih “privilegiranih” kategorija građana i građanki prije redoslijeda predviđenog Planom cijepljenja nastojalo prikazati kao promocija cijepljenja, zanimljivo je istaknuti kako i sam Vladin Plan širu javnozdravstvenu kampanju i promociju cijepljenja predviđa tek za treću fazu, kada cjepivo bude dostupno široj kategoriji stanovništva. Već time je poslana poruka nejednakosti, netransparentnosti i nedosljednosti. Svakako mislim da postoji moralna i politička odgovornost koja se, nažalost, u našem društvu nedovoljno ozbiljno shvaća – zaključuje Maja Munivrana Vajda.

