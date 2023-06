Čudovište koje je stvorio Putin otelo se kontroli: Rusija se trese pod bratoubilačkim borbama

Je li moguć građanski rat u Rusiji, jedno je od glavnih pitanja nakon što se šef Wagnera Jevgenij Prigožin razgoropadio i sa svojom plaćeničkom vojskom, a spominje se oko 25.000 ljudi, počeo osvajati ruski teritorij, počevši od Rostova, prozivajući ministra obrane Sergeja Šojgua i Glavni stožer koje smatra nesposobnima. Poruke šalje i Vladimiru Putinu, pokušavajući ga uvjeriti da nije pokrenuo vojni udar i da nije izdajnik. Prigožin se želi pokazati kao spasitelj ruskog naroda od korupcije, laži i birokracije, a to će mu, smatra, uspjeti ako smjeni vojni vrh.

Politički i vojni analitičari nisu složni u tome kome će se prikloniti Kremlj. Ruski predsjednik koji pažljivo bira riječi, govori o “oružanoj pobuni”, što znači da je odmah izabrao stranu. Odgovor ruske vojske bio je raketiranje Wagnerovih položaja, a plaćenicima je poslana poruka da će im se garantirati sigurnost ukoliko odustanu od pobune. Američki Institut za proučavanje rata (ISW) smatra da je Prigožin donio krivu odluku i da mu akcija koju je pokrenuo u Rusiji - neće uspjeti.

Prigožin je, navode analitičari, ishitreno krenuo u osvetnički pohod nakon što je u zračnom napadu na njegov kamp poginulo nekoliko desetaka vagnerovaca. Ruska vojska odbila se boriti kad su vagnerovci prešli granicu, što je upalilo alarm u Moskvi koja to nije očekovala.

Na području na koje je banuo Prigožin stacionirana je 45. samostalna gardijska specijalna brigada koja nije pružila jači otpor, pa je Prigožinu zato i uspjelo tako brzo ući u Rostov i krenuti prema Voronježu. Tek tada im je pružen jači otpor, uključujući i napad borbenim zrakoplovima. Europska unija poručila je da pomno prati razvoj događaja u Rusiji. Posebno ih zanima kako će reagirati ruske sigurnosne snage, FSB i Nacionalna garda.

Velika Britanija je objavila da je Wagner prešao iz Ukrajine u Rusiju na najmanje dvije lokacije i da mu je cilj doći sve do Moskve. Glasnogovornik njemačke vlade također je ponovio frazu da “pomno prate događanja u Rusiji", kao i Italija, gdje kažu da rat u Ukrajini uzrokuje nestabilnosti unutar Rusije.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napisao je da svatko tko izabere put zla, sam sebe uništava. Onaj koji šalje kolone vojske kako bi se uništili životi u tuđoj zemlji, ne može ih spriječiti u bijegu i izdaji kad dožive otpor, napisao je na Twitteru.

Dodao je da je Rusija dugo širila propagandu, a sad je nastao kaos koji nikakva laž ne može sakriti. CNN navodi da je Putin suočen s najozbiljnijom prijetnjom u 23 godine na vlasti. Zapanjujuće je gledati kako se slika potpune kontrole koji je kao autokrat održavao sve to vrijeme , raspala preko noći. Bilo je to, napominju, neizbježno zbog lošeg upravljanja ratom u Ukrajini, pa se sad peta najveća vojska na svijetu suočava s bratoubilačkim borbama. S obzirom na renome Putina kao majstora taktičara, prve naznake neposluha šefa Wagnera kod nekih su analitičara ocijenjene varkama, kao Putinov pokušaj da svoje generale drži "na rubu", no pad Rostova takve teorije opovrgava.

Čudovište koje stvorio Putin, okrenulo se, vele, protiv svog gospodara. Čeka se i kako će reagirati bogataška elita u Moskvi. Ukrajini će, kako bilo, ovaj "predah" dobro doći, a analitičari upozoravaju da eventualni Putinov pad ne znači nužno i kraj agresije na Ukrajinu.