Čudim se oporbi, pa blokada rada Ustavnog suda ide u korist vladajućima!

I da u novom sazivu nije došlo do oštrih podjela među ustavnim sucima u povodu izbornih sporova, s predsjednikom Ustavnog suda dr. sc. Miroslavom Šeparovićem imali bismo niz povoda za razgovor, prije svega to što nas očekuje burna politička jesen na Markovu trgu. Šeparoviću, kao i sucima Mati Arloviću i dr. sc. Goranu Selancu, 12. listopada istječe mandat, ali sudeći po političkim govorima iz SDP-a, izgledno je da će ostati na sudu do izbora novih sudaca, a najviše šest mjeseci. Ne izaberu li se novi suci, aktualni saziv trebao bi “većinom svih sudaca” izabrati predsjednika.