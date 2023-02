CroElecto: HDZ-u porastao rejting, SDP i dalje zaostaje više od deset postotnih bodova

Početak 2023. godine obilježili su ulazak u Schengen i uvođenje eura. Iako je uz promjenu valute od 1. siječnja stigao i rast cijena, čini se kako to nije utjecalo na rejting vladajuće stranke. Prema podacima istraživanja CroElecto za siječanj, koje prikazuje stranačke preferencije Hrvata, HDZ-ov rejting blago je porastao u odnosu na posljednje istraživanje te on sada iznosi 25,38 posto. Nakon HDZ-a, slijedi SDP koji je, također, popravio rejting. On sada iznosi 15,25 posto te je i dalje više od deset postotnih bodova udaljen od prve pozicije.

Možemo podupire 9,9 posto ispitanika. S obzirom na to da ga je u prosincu podupiralo deset posto, moglo bi se zaključiti kako je biračko tijelo te stranke ostalo vjerno svojem izboru bez obzira na stanje s odvozom otpada u Zagrebu te na negativne reakcije javnosti u slučaju sumnje na trgovinu djecom koji se povezuje i s jednim vijećnikom opcije Tomislava Tomaševića.

Most podupire 9,31 posto ispitanika, Domovinski pokret 7,22 posto, Socijaldemokrate 3,14 posto, HSZ 3,03 posto, Hrvatske suvereniste 2,10 posto, Centar 1,98 posto, Radničku frontu 1,51 posto, IDS 1,28 posto, a HSS 1,16 posto. Ispod jednopostotnog praga su Fokus (0,58%), HSP i BM 365 (0,23%), HSLS, Ključ Hrvatske, HNS te Nova ljevica (po 0,12%), a nezavisne liste ukupno bi biralo 1,16 posto. Neodlučnih je 16,07 posto ispitanika.

Istraživanje je provela agencija 2X1 komunikacije 16.1. – 27.1. na reprezentativnom uzorku od 1041 ispitanika stratificiranom po administrativnoj podjeli Republike Hrvatske na županije i njihove strukture te dodatno mjerenom po društvenim i demografskim značajkama uz brojidbenu pogrješku uzorka +/-3% prema 95-postotnom stupnju pouzdanosti.