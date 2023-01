Neće biti udara na Plenkovića. U stranci zavladao veliki oprez: 'Nikad neugodnija situacija'

U stranačkim kuloarima se moglo čuti kako su poruke koje ovih dana izlaze u javnost najneugodnija situacija s kojom se Plenković do sada suočio te kako nije posve izvjesno da će se on uspjeti othrvati s tim pritiscima. U tom se kontekstu spominju imena potencijalnih Plenkovićevih nasljednika u HDZ-u, no nitko ne vjeruje da bi u ovom trenutku moglo biti udara na Plenkovića iz same stranke jer, ističu naši sugovornici, teško da bi HDZ ikome oprostio takvo što dok je stranka na vlasti. Jasno je, međutim, da oporba u ovoj situaciji neće mirovati. Po prvi puta otkako je Plenković premijer tražit će njegov opoziv, Plenković tvrdi da su Vlada i vladajuća koalicija stabilne i čvrste kao armirani beton, oporba poziva glavnu državnu odvjetnicu u Sabor.