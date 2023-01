'Plenković je trebao odmah reagirati kad je buknula afera 'AP', a ne puštati da ga drugi brane'

U emisiji HTV-a Otvoreno razgovaralo se o aferi "Softver", zagrebačkoj Čistoći i brojnim drugim aktualnim temama, a gosti su bili prof. dr. sc. Pero Maldini, politolog i komunikolog, Sveučilište u Dubrovniku; Smiljana Leinert Novosel, prof. emerita, komunikacijska stručnjakinja i Aleksandar Musić, komunikacijski i politički konzultant, Poslovno učilište Experta.

Pero Maldini komentirao je hoće li afere imati posljedice za HDZ. - Neće. Ako sudimo prema dosadašnjim aferama s navodnicima ili bez, pokazalo se da su mnoge od tih afera buknule kratko, vrlo žestoko i jednako tako kako su buknule, tako su i nestale. Vjerujem da je ovo slična situacija o kojoj će se duže ili kraće pričati do neke nove afere, s navodnicima ili bez - rekao je.

Smiljana Leinert Novosel misli da je premijer Andrej Plenković trebao odmah reagirati kad je buknula afera "AP", a ne puštati da ga drugi brane. - Gledajući ovu aferu, tko najviše pati, pati zapravo kredibilitet politike. Bez obzira kako će se to odraziti, ili neće, na HDZ, generalno ljudi će imati još manje povjerenja u politiku i političare i to svima nama ide na loše. Sada pokušavati rekonstruirati neke stvari, ići opravdavati se - vremenom takve priče sve više blijede i za nekoliko mjeseci se više nitko ne sjeća o čemu se radi. Ako oporba iskoristi ovaj trenutak kao povod za raspravu, da se priča počne širiti, pojavit će se dim, no usprkos tome ništa neće riješiti. Priča će samo ići dalje - smatra Leinert Novosel.

Aleksandar Musić, komunikacijski i politički konzultant, komentirajući napade oporbe te prozivanje premijera za korupciju te usporedbe sa Sanaderom smatra kako je taj pravac napada donekle promašen. - Vi možete dovesti u pitanje neke ljude oko Plenkovića, ali čini mi se da u nekoj prosječnoj hrvatskoj javnosti, govorimo o ljudima koji nisu stranački opredijeljeni, niti interesno ni ideologijski, još ne možete nacrtati znak jednakosti između čelnika izvršne vlasti i tog pojma korupcije jer vi u politici slikate slike. Vi nekoga morate oslikati na određeni način da bi ga oslabili i da bi ga napali. Plenković je danas govorio o tome da je većina čvrsta kao armirani beton - nije jaka kao armirani beton, ali nije niti blizu padu. Vlada nije blizu padu jer je pad Vlade pad saborske većine ili svojevoljni izlazak na izbore, prijevremene ili redovite u kojima imate krivu političku procjenu i gubite te izbore. To se neće dogoditi, čini mi se - istaknuo je Musić.