Najveselija utrka u gradu ove subote ponovno stiže u Maksimir

Ove subote, 23. svibnja, Park Maksimir ponovno će postati mjesto dječjeg smijeha, igre i zajedništva jer se održava jubilarna 5. dječja utrka „Zdrav kao lav“ u organizaciji Zaklade Nora Šitum

Dječja utrka namijenjena je djeci od 0 do 14 godina, a cilj joj je potaknuti najmlađe na kretanje, druženje i usvajanje zdravih životnih navika kroz zabavu i boravak u prirodi. Start utrke je u 18 sati, dok podjela startnih paketa počinje od 15:30 sati na štandu Zaklade Nora Šitum u Parku Maksimir (ispred Male pozornice).

Uz samu utrku, organizatori su pripremili bogat popratni program za cijelu obitelj. Djecu očekuju sportski poligon, druženje s maskotama, likovne radionice, Bolnica za medvjediće te osvježenje s voćem, vodom i sokovima za sve sudionike. Posebno veselje donosi i mađioničar Magic Dodo koji će nastupiti od 18:30 sati.

Programu se i ove godine pridružuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo sa svojim programom „Živjeti zdravo“, kroz koji će roditelji i djeca moći sudjelovati u dodatnim edukativnim i zabavnim sadržajima posvećenima zdravim životnim navikama.

Kotizacija za utrku iznosi 15 eura i uključuje majicu, ruksak, sok, medalju i poklone sponzora, a sav prihod namijenjen je radu Zaklade Nora Šitum i pomoći djeci oboljeloj od malignih bolesti.

Zaklada Nora Šitum poziva roditelje da povedu svoje mališane na najveseliju utrku u gradu i provedu subotnje poslijepodne u prirodi, uz igru, smijeh i činjenje dobrog djela.