Cjepiva će biti za sve: 1,8 milijuna doza Pfizera stiže do srpnja!

Čini se da je ovotjedni dolazak Pfizerova cjepiva na Zagrebački velesajam ponajveći razlog zbog kojeg su se danas tamo stvarale ogromne gužve, do kojih je danas došlo jer puno je onih koji su došli nenaručeni, nadajući se dobiti cjepivo. Prethodnih se tjedana ondje cijepilo AstraZenecinim cjepivom i bilo je onih koji su isto tako dolazili nenajavljeni te dočekali “dozu viška” jer se mnogi nisu htjeli cijepiti tim cjepivom.

AstraZeneca manje isporučuje

Ovog je tjedna u Hrvatsku stiglo više Pfizerova cjepiva nego u prethodnim isporukama, a još više stizat će u sljedećim tjednima. Prema Planu distribucije HZJZ-a, zadnji tjedan travnja stiže 95.940 doza, što je gotovo dvostruko više od ovotjedne isporuke od 51.480 doza, da bi se potom iz tjedna u tjedan količina povećavala: 173.160 u prvom tjednu svibnja, 174.330 u drugom tjednu, po 175.500 doza u iduća dva svibanjska tjedna, da bi u posljednjem tjednu svibnja to bilo 201.240 doza. Do kraja lipnja tjedno bi u Hrvatsku trebalo stići po 202.410 doza Pfizerova cjepiva. Ukupno je to više od 1,8 milijuna doza.

Istovremeno je AstraZeneca smanjila ovotjednu isporuku (s 36.240 na 7200), a sljedeći tjedan treba stići 103.496 doza tog cjepiva. U planu distribucije od 17. travnja nisu navedeni podaci o količinama AstraZenece koja treba stići od svibnja nadalje.

I ovotjedna Modernina isporuka skoro se prepolovila pa stiže 18.000 doza umjesto 34.800, a do kraja lipnja ukupno 328.800 doza

VIDEO: Red i gužva za cijepljenje na Velesajmu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zaključno s 19. travnja u RH su isporučene 698.032 doze, a cijepljeno je 556.969 osoba. Prvom dozom 413.812 osoba, a 141.063 osobe docijepljene su.

U Hrvatskoj je oko 1,5 milijuna starijih od 65 i kronično bolesnih, koji su u povećanom riziku od razvoja teškog oblika COVID-19. Do 18. travnja je, prema podacima HZJZ-a, jednom dozom cijepljeno 364.915 osoba starije dobi (65 godina i stariji), što je 42,7% ukupnog stanovništva dobne skupine 65+. Među njima su 77.522 osobe koje su cijepljene s dvije doze cjepiva, što je 9,1% ukupne ciljne skupine.

Jednom je dozom cijepljeno istovremeno 188.860 osoba u dobi od 18 do 64 godine, uglavnom zbog svojih kroničnih bolesti ili zato što rade u djelatnosti visokog rizika za oboljenje od COVID-19 (zaposleni u zdravstvu i domovima za starije te drugim ustanovama socijalne skrbi). Manji dio mlađih od 65 godina cijepljen je zbog prirode svog posla (žurne službe), odnosno u sklopu protuepidemijskih aktivnosti na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke županije.

Na najmasovnijem cijepnom punktu u državi, na Zagrebačkom velesajmu, do sada je cijepljeno ukupno oko 23 tisuće građana. Danas se tamo tiskalo više od 4500 ljudi, koliko ih se do kraja dana ondje i cijepilo. Mnoge su o terminu obavijestili obiteljski liječnici večer prije, tvrde.

– Oko 20 sati nazvala me obiteljska liječnica i obavijestila me o terminu za cijepljenje. Red je ogroman, organizaciju ne mogu ni komentirati zato što je nema, kaos je, ali neka i zaključaju u 20 sati, ja čekam ovdje svoj termin – rekla nam je prijepodne Iva Ostrogović.

Pripadnici civilne zaštite kazali su nam da se gužva ne bi stvarala da naručeni ne dolaze dva sata prije svog termina, ali i da mnogi dolaze iako uopće nemaju zakazan termin za cijepljenje, već se nadaju cijepljenju preko reda. Međutim, odgovorni kategorički odbijaju tu mogućnost.

– Molio bih građane da ne dolaze dva-tri sata ranije kako se ne bi stvarale gužve i neka nikako ne dolaze oni koji nemaju svoj termin, sigurno neće biti cijepljeni – rekao je Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako su svi imali maske, razmaka nije bilo, iako je angažirano 25 COVID redara i pet pripadnika civilne zaštite po smjeni kako bi pazili na održavanje razmaka.

Zbog svega se cijepljenje na Velesajmu proteglo i nakon 20 sati, do kada je inače radno vrijeme ovog cijepnog punkta.U popodnevnim se satima situacija popravila.

Organizacija je besprijekorna

– Čitao sam po portalima da je na Velesajmu kaos, ali uvjerio sam se da sve odlično funkcionira. Naručen sam bio u 14.35 i u 14.35 sam i cijepljen! Vani su četiri kolone u koje usmjeravaju ljude prema terminu, a umjesto da stoje u redu, ljudi se iz nekog razloga zbiju jedni na druge u gomili. Mnogi su došli puno ranije nego što su trebali, najviše je zbog toga gužva. Došao sam 15 minuta ranije, s prijavom za cijepljenje koju sam dan ranije dobio od svoje liječnice. Na toj prijavi piše već i točno vrijeme za drugu dozu, 1. lipnja u 14.40. Istovremeno je po istom principu cijepljena i moja supruga i po svemu što smo vidjeli, ljudi su sami krivi što se stvaraju gužve – kazao nam je Večernjakov umirovljeni grafički urednik Veselko Knezović.

Iz Zavoda “Štampar” apeliraju na građane da ne dolaze na Velesajam ako nisu naručeni za cijepljenje, kao ni da ne dolaze prije termina kako bi se izbjeglo stvaranje nepotrebne gužve. Dovoljno je doći pet minuta ranije, a cjepiva ima dovoljno za sve naručene, ističu.

– Građani koji nisu naručeni za cijepljenje, a dođu na Velesajam, neće biti cijepljeni. Građani se pozivaju preko platforme Cijepise.zdravlje.hr ili od liječnika obiteljske medicine i samo će ti građani biti cijepljeni prema rasporedu prijave – poručuju iz Štampara. Mole građane i da održavaju propisani fizički razmak dok čekaju svoj red na cijepljenje. Cijepljenje na Velesajmu ovog tjedna je u utorak, srijedu i četvrtak od 8 do 19 sati, a u petak od 8 do 13 sati.