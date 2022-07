Cijene u eurima zbunjuju kupce: Zagrepčanin se šokirao kada je došao na blagajnu

Obaveza dvojnog iskazivanja cijena u eurima i kunama na snazi je 5. rujna, no Konzum je s njome krenuo već u četvrtak. Kako su tada izvijestili, promjena svih etiketa u Konzumovih više od 600 prodavaonica bit će napravljena do kraja srpnja. Ipak, neke je kupce zbunila promjena.

Na blagajnu u Zagrebu ovoga vikenda kupac je došao s 10 kutija instant kave čija je cijena 74,99 kuna. On se neugodno iznenadio kada je čuo koliki je račun s obzirom na to da je mislio da je cijena 9,95, no radilo se o cijeni u eurima, navode 24sata.

Blagajnica mu je stornirala račun, a prodavačice navode kako će zbunjenih kupaca biti još i više.

Za dvojno iskazivanje cijena već se odlučio i KTC, a jedan se njihov kupac također zbunio misleći da je sladoled na akciji. Napunio je njime cijela kolica pa se neugodno iznenadio. Nakon što mu je prodavačica rekla da je cijena u eurima, sladolede je vratio.

VIDEO Natrpao kolica sladoledom, mislio da je na akciji za 1,70 kuna, a cijena je bila u eurima