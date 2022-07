FOTO Korištenje WC-a na autocesti A1 naplaćuju 5 kuna, no cijena u eurima nije ni približno ista

Zamislite situaciju: Usred ljetne vrućine i gužvi na autocesti dok putujete na more, sila vam je na toalet. U redu, nema problema, stat ćete na najbliže odmorište i obaviti nuždu.

No, da biste obavili nuždu nužno je platiti ulazak u WC, no nije to novost u Hrvatskoj, a uobičajena je praksa već godinama i u brojnim europskim državama, no ono što jest novo je da Hrvatska 1.1.2023. ulazi u eurozonu tako da su ovih dana ugostitelji, trgovci i prodavači već pomalo počeli s dvojnim iskazivanjem cijena.

Na jedan takav "simpatičan" primjer "dvojnog iskazivanja cijena" ukazala nam je čitateljica koja se na autocesti A1 zatekla na odmorištu Krka nedaleko od Šibenika.

Naime, cijena ulaska u WC tamo je 5 kuna, a odmah pored stoji cijena i iskazana u eurima, no tečaj je vrlo zanimljiv budući da u tom WC-u 1 euro vrijedi pet kuna.

Foto: čitateljica Večernjeg lista

Drugi čitatelji koji su zatekli istu situaciju našalili su se kako je ovo Hrvatima izrazito dobar tečaj i da bi bilo dobro da se tako radi i konverzija 1.siječnja.

Podsjetimo, prošli je tjedan određen tečaj konverzije koji iznosi 7.53450 kuna za 1 euro. U spomenutom slučaju s odmorišta tečaj je bio prilično nepovoljan za strance, no povoljan za domaće, a čitateljica pretpostavlja da se vlasnik na taj potez odlučio ne bi li si olakšao "posao" s kovanicama.

