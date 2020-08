Izdan narančasti alarm za cijelu Hrvatsku, u Šibeniku padala tuča

Meteoalarm je izdao narančasto upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog obilne kiše, grmljavine i snažnog vjetra koji će puhati u većini zemlje.

U cijeloj Hrvatskoj danas je bilo osjetno hladnije nego jučer, a u mnogim krajevima je već padala kiša. No, ozbiljnije nevrijeme stiglo je u popodnevnim satima.

U Šibeniku je tako padala tuča.

Iako je vrijeme u Istri zasad mirno, pravo pogoršanje stiže noćas. Udari tramontane ići će do 100 kilometara na sat.

Iako je trenutno vrijeme u Istri mirno, noćas stiže glavnina pogoršanja. Modeli sugeriraju kako svi na moru i uz more... Objavljuje IstraMet u Ponedjeljak, 31. kolovoza 2020.

Za sutra je pak za cijelo područje uz obalu izdan žuti meteoalarm zbog vjetra koji će puhati, a u Istri je moguće i grmljavinsko nevrijeme.

U prvom dijelu dana bit će pretežno oblačno mjestimice s kišom, ponegdje na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom. Od sredine dana smirivanje pa će u većini predjela poslijepodne prevladavati sunčano, prognozira DHMZ.

Vjetar će biti slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu, osobito u Dalmaciji vrlo jak sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu duž obale i bura. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 16 do 20, a najviša uglavnom između 19 i 24, na Jadranu od 24 do 27 °C.