Četiri Hrvata nalaze se na listi najtraženijih bjegunaca Europola, tko su oni?

Kristijan Čačić (27) do prije tri dana bio je, barem prema Europolovoj listi, jedan od najtraženijih hrvatskih bjegunaca, a onda se nonšalantno iz Slovenije došetao do graničnog prijelaza Pasjak. Olakšao je tako maksimalno posao našoj policiji kojoj nije trebalo dugo da uvidi da joj je ravno u šake upao taj 27-godišnjak koji se u bijegu nalazio od travnja ove godine, kada je Županijski sud u Rijeci za njim raspisao tjeralicu sumnjičeći ga za zločinačko udruživanje i neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Specijalizirane akcije

Nije mu to prvi put da je završio s lisicama na rukama, jer Čačić je još 2015. godine “pao” u velikim akcijama policije i USKOK-a nazvanim Bara 1 i Bara 2 u kojima su razbijene tri povezane skupine preprodavača droge prvenstveno u riječkoj regiji, ali i Zagrebu. Vođe tih kriminalnih skupina bili su Daniel Gvero, Esed Alić i Mate Čačić koji je rodbinski povezan s Kristijanom Čačićem. Dobro uigrani lanac bavio se preprodajom kokaina, amfetamina, ecstasyja i marihuane, a svaka od tri već spomenute skupine bila je specijalizirana za određenu vrstu droge.

Foto: Europol Kristijan Čačić

Dvojica Čačića preprodavala su ponajprije marihuanu, koju su prethodno kupovali od Slovenca iz Krškog Tomaža Voglara, a za skladištenje droge koristili su svoje stanove na riječkim Marinićima. Cijela banda je pala nakon što su dva puta drogu preprodali prikrivenim policijskim istražiteljima. Prvi put je to bilo u listopadu 2015. kad su trojica iz Rijeke otišla automobilom u Zagreb pa ispred zgrade u naselju Trokut policijskom agentu predali paket marihuane, težak otprilike kilogram, za 6200 eura. Drugi put se to dogodilo 15. prosinca 2015. godine, nakon što je s prikrivenim istražiteljem dogovorena prodaja deset kilograma marihuane po cijeni od 5900 eura po kilogramu. U akciji uhićenja koja je uslijedila, kao i naknadnim pretragama stanova, sudjelovalo je više od 150 policajaca.

Iako će se neki zapitati zbog čega se Kristijan Čačić našao na listi najtraženijih bjegunaca Europola, treba pojasniti da ta organizacija svake godine provodi specijalizirane akcije i kampanje u sklopu kojih naglasak stavljaju na određene profile bjegunaca, a ove godine taj je naglasak stavljen na pripadnike organiziranih kriminalnih skupina.

– Ovogodišnja kampanja osobito je usmjerena na vođe i ključne članove organiziranih kriminalnih skupina. Neki od profila istaknutih na ovogodišnjem popisu uključuju šefove mafije koji su traženi zbog ubojstva i masakra nad nedužnim ljudima, trgovce drogom, trgovce ljudima, nasilne kriminalce koji ubijaju ili čine druga nasilna kaznena djela u ime kriminalnih skupina – pojašnjavaju u Europolu iz kojeg su priopćili kako su, otkako su se kampanje počele provoditi 2016. godine, objavili profile 335 bjegunaca. Možemo reći kako je to rezultiralo velikim uspjehom s obzirom na to da su od te brojke do sada uhićena 122 bjegunaca, a 43 uhićenja bila su izravno povezana s anonimnim dojavama koje su stigle od građana.

Iako Čačića na toj listi više nema, među profilima najtraženijih bjegunaca još uvijek se nalaze četiri hrvatska “manekena”. Marko Nikolić, poznat i kao Markoni, ali i pod lažnim imenom Marko Antunović, 2018. osuđen je na 12 godina zatvora zbog pomaganja u teškom ubojstvu čak 17 godina ranije. Nikolić je pomogao Jamesu Cappiauu, belgijskom legionaru i plaćeniku, da izvede atentat na Vjeku Sliška nadomak Cvjetnog trga. Milan Nikolić iz Makarske, danas 45-godišnjak, osuđen je 2010. godine na 15 godina zatvora zbog teškog ubojstva Gojka Vujčića koje je počinio pet godina ranije. Nikolić i njegov pomagač u Vujčića su ispucali tri hica iz pištolja, dva su ga pogodila u glavu i jedan u prsa, te su mu ukrali najmanje 15.000 kuna koje su međusobno podijelili. Vujčić je još bio živ kad su ga dvojica napadača bacila s litice. Odjeću i obuću koju su s njega prethodno skinuli bacili su u more.

Najopasniji je Div

Još jedan s liste, Manuel Vulić, trenutačno je pod istragom zbog sumnje da je bio dio kriminalne skupine Darka Šarića, najjačeg balkanskog narkobosa koji je iz Južne Amerike prokrijumčario tone i tone kokaina. Posljednji, a prema Europolu i najopasniji hrvatski bjegunac je Tomislav Šoljić kojeg zbog korpulentne građe u bliskom društvu zovu Div. Policija ga traži zbog ubojstva i pokušaja ubojstva u Kaštel Kambelovcu prije dvije godine.

VIDEO: Kada smijete uključiti svjetla za maglu, a kada zbog toga možete dobiti kaznu?