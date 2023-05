Cenzura na kineski način: Zbog šale o vojsci kazna od preko 2 milijuna dolara

U Kini se morate pridržavati strogih pravila što se odnosi na sve pa i na stand up komičare. To je najbolje na svojoj koži osjetio kineski stand up komičar Li Haoshi, poznat pod umjetničkim imenom House, čiji je nastup privukao pozornost vlasti ovoga tjedna nakon što je prošlog vikenda tijekom svoje predstave u Century Theatreu u Pekingu upotrijebio izraz povezan s Narodno oslobodilačkom vojskom.

Kako prenosi CNN Li je tijekom svoje predstave pričao okupljenima skeč o tome kako je udomio dva psa lutalice od kako se preselio u Šangaj. Rekao je da ga je njihova potjera za vjevericom jednog dana podsjetila na osam riječi koje su objavljene i na tonskom zapisu objavljenom na kineskom društvenom mediju Weibo.

- Dobar stil rada, sposoban za dobivanje bitaka - rekao je Li okrećući dobro poznati slogan Komunističke partije Kine koji se odnosio na PLA. Naime, radi se o izrazu kojega je po prvi put izgovorio 2013. godine kineski vođa Xi Jinping kada je iznio popis kvaliteta kojima je zapovijedao iz nacionalne vojske. Od tada se to ponavljalo u raznim službenim prigodama i u državnim medijima.

VEZANI ČLANCI:

Ta je šala na račun kineske vojske dovela do enormnih kazni vlasti tako da će odgovorna tvrtka za zabavu morati platiti novčanu kaznu veću od 2 milijuna dolara!!! Naime, Pekinški općinski ured za kulturu i turizam priopćio je kako će podružnica tvrtke biti kažnjena s 1,91 milijuna dolara, ali i da će isto tako biti uskraćena za 189.000 dolara koje je ostvarila u "nezakonitoj dobiti". Isto tako tvrtki je na neodređeno vrijeme zabranjeno održavanje bilo kakvih nastupa u glavnom gradu Kine dok će sam Li, zajedno sa svojim agentom, biti predmet daljnje istrage. U izjavi suda Li se optužuje za ozbiljno vrijeđanje vojske i izazivanje lošeg društvenog utjecaja. Vlasti u Pekingu zaključile su da je Lijev sporni nastup sadržavao "zavjeru koja predstavlja ozbiljnu uvredu Narodnoj oslobodilačkoj vojsci i uzrokuje loš društveni utjecaj".

- Nikada nećemo dopustiti nijednoj tvrtki ili pojedincu da bezobzirno kleveće slavnu sliku Narodnooslobodilačke vojske na pozornici u prijestolnici, nikada nećemo dopustiti da se povrijede duboki osjećaji ljudi prema vojnicima i nikada nećemo dopustiti da se ozbiljne teme pretvorio u zabavu - poručili su iz Uprave za kulturu.

Inače, Li se već ispričao na kineskoj društvenoj platformi Weibo, gdje ima 136.000 pratitelja, navodeći kako će preuzeti svu odgovornost i otkazati sve svoje nastupe kako bi duboko razmislio i preodgojio se.

Ispričala se i zabavna kompanija Shanghai Xiaoguo Culture Media koja ga zastupa koji su prethodno se već oglasili da su komičara suspendirali iz svih svojih produkcija na neodređeno vrijeme. Nakon što su kazne objavljene brojni kineski korisnici interneta su na platformi Weibo, nalik Twitteru, pohvalili odluku službenog tijela.

VIDEO Proturaketni obrambeni sustav Patriot koji koristi Ukrajina pretrpio je oštećenja u jučerašnjem ruskom napadu