Centar novog života ipan neće pod zalog: Dug za PDV će se pokriti beskamatnim kreditom odobrenim od Vlade RH

Nakon što je Gradsko vijeće Petrinje prihvatilo odluku o davanju pod zalog Centra novog života, novog modularnog objekta u kojem se smješteni poduzetnici i obrtnici koji su zbog potresa ostali bez svoga prostora – ta odluka ipak neće biti provedena, doznajemo od petrinjske gradonačelnice Magdalene Komes.

Naime, dug za neplaćeni PDV, koji se gomila od svibnja, Grad Petrinja će platiti iz dodatne beskamatne pozajmice koje će Vlada RH odobriti ovom gradu koji je u potresu najviše stradao. Nakon što se dug za PDV pokrije, Petrinja će se moći prijaviti na natječaje vezane uz obnovu od potresa.



Vlada RH je na svojoj posljednjoj sjednici odobrila produženje roka za dostavu zahtjeva za beskamatne kredite koje su jedinice lokalne samouprave, stradale u potresu, mogle podnositi do 31. prosinca prošle godine. Naime, Vlada je u rujnu odlučila osigurati 400 milijuna kuna tih beskamatnih kredita za sanaciju šteta od potresa, od kojih je u roku zatraženo i odobreno 360,2 milijuna kuna, a najveći pojedinačni udio je zatražila Sisačko-moslavačka županija. Vlada je sada produžila rok za alokaciju preostalih 39,8 milijuna kuna, a Grad Petrinja će zatražiti određeni iznos kako bi pokrio dug.

„Nakon što je Vlada na svojoj sjednici produljila rok odluke o potpori područjima pogođenima posljedicama razornog potresa, Grad Petrinja je podnio zahtjev za dodjelom sredstava kojim će biti riješeno pitanje poreznog duga od 7,5 milijuna kuna, kao i dug Komunalca Petrinja od 2,5 milijuna kuna“ - rekla je gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes koja ističe kako su prihodi puno manji od prijepotresnog vremena te su se dugovi gomilali.



„Za podmirenje poreznog duga Grada od 7,5 milijuna kuna planirali smo založiti Ekološki centar – Vrata Zrinske gore, no to nismo mogli, stoga je jedina nekretnina koju smo još imali na raspolaganje za zalog bila nekretnina Centra novog života na Sajmištu. Naravno nije ni meni bilo lako to odlučiti, a isto tako ni Gradskom vijeću i paralelno sam se obratila potpredsjedniku Vlade Tomi Medvedu s molbom za pomoć i obećao je da će naći neko rješenje. Kao što smo vidjeli na sjednici Vlade donesena je odluka o produžetku važenja odluke o pomoći području nastradalom u potresu. Podnijeli smo odmah zahtjev za tim sredstvima i čim dobijemo ta sredstva spašavamo živu glavu“, kaže Komes potvrđujući da Centar novog života zbog toga neće biti opterećen.

Grad Petrinja tako sada nema nikakvih prepreka za prijavu na Fond solidarnosti.

„Cijela ekipa radi punom parom. Svi smo u pogonu, radi se po cijele dane, prikuplja se dokumentacija. Evo za Fond solidarnosti zaista treba potkrijepiti sa velikim brojem dokumenata, naročito ovaj dio koji se odnosi na hitne sanacije, spašavanje, privremeno zbrinjavanje, odnosno smještaj stradalnika. U rokovima smo, pri završetku smo i vjerujem da ćemo uspjeti iz tog Fonda dobiti znatna sredstva koja će nam omogućiti lakše poslovanje Grada“, zaključuje gradonačelnica Komes.

