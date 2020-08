Capak: Znali samo da će biti više zaraza, no nismo očekivali tako veliki broj

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), komentirao je jučerašnji rekordni broj zaraženih koronavirusom (180 zaraženih u 24 sata).

- Do 50 novih slučajeva dnevno je dobro jer nam onda brojka ide ispod one 15 na 100.000 u 14 dana, a to je nekakva granica koju uzima većina zemalja, iako je EK odredila 16 kao evaluaciju što se tiče broja novooboljelih. Međutim, sad se dogodilo što se dogodilo. Pustili smo sve aktivnosti, imamo oko 900 tisuća turista. Znali samo da će biti veliki broj, ali ne baš toliko - kazao je Capak gostujući na HRT-u te dodao:

- Kada imamo ovakvu situaciju da nam brojka naglo skoči, moramo nešto poduzeti. Bilo bi bolje da smo ranije ograničili, ali ni sada nije kasno. Kad pitate mlade ljude gdje su bili to je nekoliko noćnih klubova u Hrvatskoj. Dali smo i mogućnost da se klubovi zatvore na nekoliko dana da se provedu protuepidemijske mjere. Da se nije dogodilo ovo s noćnim klubovima trend bi nam i dalje bio u padu. Korona se vrlo lako prenosi, opreza nikad dosta i treba se stalno držati - higijene, distance i nositi maske.

Osvrnuo se i na najave iz Slovenije koja razmišlja o stavljanju Hrvatske na 'crvenu listu' zbog, kako tvrde, povećanog unosa zaraze iz naše zemlje.

- Najčešće pitanje je testiramo li dovoljno. Mi smatramo da smo postavili balans da se ne testira ni previse ni premalo. Mi testiramo oko 1300 dnevno, mislimo da je to dosta, ako treba možemo i više. Sam Zagreb može testirati 4000 dnevno. Mi prelazimo značajno granicu koju su rekli Slovenci da se treba testirati. U zajedničkom interesu nam je da sve ostane kako je jer imamo 200 tisuća Slovenaca - kazao je Capak te komentirao poteze vezane za proslavu blagdana Velike Gospe.

- Mi smo kao stožer smatrali da trebamo biti u kontaktu sa lokalnim stožerima i HBK. Imali smo sastanak s HBK. Pobrinut ćemo se da se danas široko distribuiraju preporuke. HBK je prihvatila sve što je stožer predloži,o a to je da apeliraju da ne bude procesija i da se svi drže mjera i da apeliraju da ne bude popratnih događaja koji mogu širiti koronu. Biskupi poručuju da se ide s minimaliziranim pristupom - rekao je Capak.

Video - U Zagrebu je jučer zabilježen 41 novi slučaj zaraze koronavirusom