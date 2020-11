Vrijeđaju im roditelje, djecu, prijete, čak i odviju kotače na automobilu

Očekujem da policija što prije pronađe počinitelja koji prijeti Ivani Marković

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin jučer je putem svojeg Facebook-profila poručio da osuđuje napade i govor mržnje na društvenim mrežama koji su, kako kaže, postali naša svakodnevica i da očekuje od policije da što prije pronađe počinitelja koji je prijetio Ivani Marković.

Kako je objasnila gradonačelnica Zlatara Auguštan Pentek, kad je riječ o kaznenim djelima protiv časti i ugleda, osoba koja je izložena takvim napadima nema mogućnosti da nadležna tijela po službenoj dužnosti zatraže utvrđivanje identiteta osoba koji stvarno stoje iza pojedinih stranica i profila, nego je to prepušteno isključivo oštećenicima.

– Poruke koje sam dobivala i kojima sam izložena je govor mržnje koji potiče na nasilje. To nije kritika i satira, to je ozbiljna prijetnja koja može završiti s ozbiljnim posljedicama te kao društvo to trebamo prepoznati i spriječiti – kazala je.