Capak o novoj situaciji s koronom: Moguće da je već došlo do eksponencijalnog rasta

Hrvatska je danas imala neslavni rekord u broju novooboljelih. Naime, danas je zabilježeno 748 novih slučaja zaraze koronavirusom i četiri smrtna slučaja. Ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak komentirao je drastičan rast u brojkama.

- Naravno da brojke zabrinjavaju, u cijeloj Europi brojke rastu, nije to samo kod nas tako, zato i donosimo ove mjere - rekao je Krunoslav Capak, izrazivši nadu da će one pokazati rezultate i da će brojke zaraženih početi padati.

- Moguće je da je već došlo do eksponencijalnog rasta - rekao je Capak za N1.

Problem je postalo i praćenje kontakata novooboljelih.

- U situaciji kad imamo 740 oboljelih, svaki ima 5 kontakata, izračunajte koliko bi trebalo kontaktirati ljudi da im se kaže da trebaju u samoizolaciju i objasniti im što to znači. To je nemoguće napraviti sa 100 epidemiologa u državi koje imamo u ovom trenutku - rekao je Capak, dodavši da je epidemiolog Bernard Kaić predložio da osobe same sastave popis kontakata i dostave ga epidemiologu, a u nekim slučajevima to mogu obavljati i liječnici obiteljske medicine.

Ravnatelj HZJZ naveo je da imaju slučajeve kad ljudi lažu i sakrivaju svoje kontakte, te da je u ovom trenutku s ovako velikim brojem oboljelih sigurno da će neke stvari promaknuti.

Upitan o problemu s brojem osoblja, kazao je da ima puno ljudi koji su iz drugih službi došli pomagati epidemiolozima, kao i da je Ministarstvo zdravstva omogućilo nova zapošljavanja, ali da je to proces koji traje.

Capak je kazao za N1 kako za sada ne planiraju dodatne mjere, osim već ranije najavljenih i uvedenih. Podsjetio je da lokalni stožeri mogu predložiti Nacionalnom stožeru strože mjere ili popuštanje nekih mjera.

- Imali smo dosta svadbi u Hrvatskoj s kojih se proširila infekcija. Mi mislimo da je nenormalno da se ne pleše na svadbi, ali ako ne želimo eksponencijalni rast, što se primjerice dogodilo Češkoj, gdje su u tjedan dana od 500 oboljelih dnevno, došli na 6 tisuća. Dakle, to nije trajna mjera, ako nam se smiri situacija, naravno da ćemo vraćati nazad, kao što smo nakon lockdowna otvarali - kazao je jutros Capak za HRT o situaciji u zemlji.