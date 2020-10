Capak: Brojka bi u narednim danima mogla doći do 3000, ali mislim da dalje neće rasti

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak komentirao je danas mogućnost uvođenja novih mjera s obzirom na to da je danas zabilježen rekordan broj novooboljelih, te je naveo kako su u nedjelju predstavili mjere koje su u utorak stupile na snagu te da su one tek na samom početku. Istaknuo je kako imaju "čitav spektar mjera" koje mogu uvesti bude li to potrebno.

- Dodatno ograničavanje broja ljudi koji se okupljaju, dodatno ograničenje radnog vremena, dodatno ograničenje broja ljudi koji mogu sudjelovati na sportskim natejecanjima, treninzima i tako dalje. Dakle, čitav niz još mjera postoji. Ja ih ne najavljujem i ne znači da će stupiti na snagu - kazao je Capak za Vijesti.hr.

Istaknuo je da financije nisu jedini razlog zbog kojih se Stožer ne odlučuje za novi lockdown

- To je samo jedan od elemenata. Epidemiolozi imaju potrebu da donose zabrane i zatvaraju jer se na taj način smanjuju kontakti, a to je najefikasniji način suzbijanja Covid infekcije - objasnio je i dodao da tu postoji čitav niz "socijalnih, psiholoških, financijskih" i svih drugih aspekata o kojima Vlada mora voditi brigu.

On smatra kako rast novozaraženih u Hrvatskoj nije toliko velik te da misli da su mjere koje su donijeli dobre i balansirane.

Na pitanje očekuje li da će Hrvatska ići na više od 3000 novozaraženih dnevno kazao je da misli da je realno "da u sljedećih nekoliko dana brojka dođe do 3000".

- Ali nakon toga puno više, po meni, više neće rasti - kazao je.

VIDEO: Dragan Primorac objasnio načine testiranja na koronavirus: 'To je preduvjet za dobivanje realnih brojeva inficiranih'