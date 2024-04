Butković uzvratio predsjedniku: 'Imam za tebe dva nova pitanja, pazi što ćeš odgovoriti'

'To su trebali napraviti u prvom upozorenju'

Profesorica Ustavnog prava: Odluka nije iznenađujuća, ali iznenađujući je tajming te odluke

Sve ono što je Ustavni sud trebao napraviti, trebao je napraviti ne danas, nego u u prvom upozorenju. Ne mislim da je bez osnove to što je napisao, ali to se ne može argumentirati tako kako je Ustavni sud to napravio, kaže profesor ustavnog prava Matija Miloš