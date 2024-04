Butković prozvao Milanovića zbog popisa aktivnosti, stigao plan za petak

Već danima traje verbalni sukob ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića te predsjednika RH Zorana Milanovića. Većina prepucavanja odvija se preko društvenih mreža, uz poneku izjavu na konferencijama za medije. Butković je tako jutros na Facebooku naveo kako će Milanović sutra, u petak, podnijeti ostavku na dužnost predsjednika Republike. Milanović je s Pantovčaka potom poručio da ministar laže, a potom je uslijedio još jedna Butkovićeva objava.

Naime, Butković je na Facebooku objavio fotografiju stranice Ureda predsjednika na kojoj stoje najave događaja kojima će predsjednik Milanović prisustvovati. Posljednja najava bila je za danas, 10. travnja.

Uz tu fotografiju, Butković je napisao: "Zorane, pa jesi se ti to predomislio? Ili si poslušao moj dobronamjeran savjet? I ti i ja znamo da si imao sve spremno za objavu ostavke, a čak ti je i plan aktivnosti do kraja tjedna, na stranicama Ureda Predsjednika, bio prazan. Ni sada nemaš nikakvu aktivnost u najavi za sutra. Ali nema veze. Bitno da si me poslušao i da možemo zaboraviti na tvoj lukavi plan koji si najavljivao. P.S. Što ti je skrivila moja kravica Milova? Sedam puta si je spomenuo u svom obraćanju. Baš si je naciljao, ali nećeš mi je uzeti ni ti, ni tvoj rođak".

Nedugo nakon te objave na Facebooku, Ured predsjednika objavio je Milanovićev program za sutra. Naime, Milanović će 12. travnja biti u Slavonskom Brodu gdje će obići interpretacijski centar Kuću tambure, sudjelovati na otvorenju Kuće tambure te posjetiti Đuro Đaković grupaciju u kojoj će održati radni sastanak s članovima Uprave te obići proizvodne pogone Đuro Đaković Specijalna vozila d. d.

