Butković objavio Milanovićev video: 'Zahvaljujući članu tvoje stranke, jučer si razotkriven kao najobičniji lažljivac!'

Ministar Oleg Butković ponovno je na Facebooku prozvao predsjednika Zorana Milanovića , što predstavlja nastavak svađe dvojice političara na toj društvenoj mreži. Butkovićevu objavu prenosimo u cijelosti.

"Dobro jutro, Zorane, u nedjelju si nam pokvario obiteljski ručak najavljujući moje hapšenje jer sam navodno izgradio lukobran u Povilama, gdje moj otac ima restoran. Zahvaljujući županu Zlatku Komadini , članu tvoje stranke, jučer si razotkriven kao najobičniji lažljivac. Je li te bar malo sram?

P. S. Još čekam tvoje odgovore na moja dva pitanja. Kad budeš konačno odlučio, vodi računa da su u laži kratke noge”, poručio je Butković uz video u kojemu Komadina objavljuje da ni na koji način nije pogodovao Butkoviću izgradnjom lukobrana. "Lukobran je napravljen jer je bio u raspadnom stanju. Financiranje je išlo iz Europske unije, a projekt je vodila Lučka uprava Novi Vinodolski iz Crikvenice", pojasnio je župan.

Podsjetimo, Butković već duže poziva Milanovića da se očituje te odgovori na dva ranije postavljena pitanja. "Vidim da je Zoran Milanović javno pozvao na moje hapšenje zbog navodnog trgovanja utjecajem . E, sad ja tebe Milanović javno pozivam da odgovoriš na dva pitanja:

1. Je li trgovanje utjecajem ako predsjednik Republike, u konkretnom slučaju ti, Zorane Milanoviću, osobno traži od državnih i privatnih banaka da otvore račun njegovom rođaku koji je pod sankcijama zbog povezanosti s ruskim kapitalom? 2. Što si dobio kod protučinidbu za taj angažman?", napisao je ranije Butković na Facebooku.

VEZANI ČLANCI:

Prije toga Milanović se osvrnuo na sadržaj navodnih poruka između Butkovića i Josipe Plesić (Rimac) . "Što rade ovo dvoje? To nije ni prvi put, to rade svi iu tome ih se hvata kao mrave, i nikome ništa. I onda mi govorite o jednakosti pred zakonom? Kako je moguće imati trgovanje utjecajem, Rimčevka traži i moli Butkovića da Zaposlite nekog u privatnoj firmi koja radi s Butkovićevim ministarstvom. Kako se to zove ? , kazao je ranije Milanović, nakon čega je nastala velika svađa na mrežama.