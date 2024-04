Milanović: 'Ovo u čemu su uhvaćeni Olja i Još bolja je za zatvor. A njega nisi mogao vitlom izvući iz Slovenske'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjeluje na obilježavanju 32. obljetnice utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane (HVO). Tim povodom odlikovat će Redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo njihovih pripadnika u Domovinskom ratu brigade Hrvatskog vijeća obrane. Predviđeno je prigodno obraćanje Predsjednika Republike u Studentskom domu Fra Lujo Marun.

Prvo je komentirao jučerašnje naglo otkazivanje dolaska na obilježavanje godišnjice osnutka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Čepin, kazavši da bi otkazao ranije da je imao sve informacije, ali nije. "Nije se tu radilo o prijetnji za tjelesni integritet, nego o reputacijskoj šteti. HDZ-ovci bi o tome uživali, a Anušić je zbrisao dva sata ranije. Možda su mi pokušali smjestiti", rekao je predsjednik, a prenosi Dnevnik.hr.

"Anušić sigurno nije zbrisao zbog mene, to sigurno znam, zbog toga sam počeo razmišljati o tome što se događa" dodao je Milanović. Kazao je kako ipak ne može "otkriti sve" jer to je "u interesu službe" i o tome se "u principu šuti". zaključio je.

Osvrnuo se i na komentare Olega Butkovića kojeg je nazvao "dijelom inventara u Slovenskoj". "Nisi ga mogao vitlom izvuć od tamo" opisao je Milanović. Osvrnuo se i na poruke koje je Butković razmijenjivao s Rimac: "Ovo u čemu su uhvaćeni Olja i Još bolja je za zatvor." "To vam je ta igra, svakog se pokušava baciti u talog jer oni su tamo super, oni rokću tamo kao veprovi, njima je to super" dodao je, opisavši Butkovca kao lukavca, a savjetovao mu je i da drži auto u garaži.

POVEZANI ČLANCI:

"Što rade ovo dvoje? To nije niti prvi put, to rade svi i u tome ih se hvata kao mrave, i nikome ništa. I onda mi govorite o jednakosti pred zakonom? Kako je moguće da imate trgovanje utjecajem, Rimčevka traži i moli Butkovića da zaposli nekog u privatnoj firmi koja radi s Butkovićevim ministarstvom. Kolike su šanse da Butkovića ta firma odbije? Kako se to zove? Je li to kriminal? Jel to trgovanje utjecajem? U trećoj republici to će biti prva dnevna raspored, iskorijenjivanje poganog shvaćanja vlasti" kazao je Milanović.

Naglasio je da nikako ne izvršava pritisak na generala Hranja, kojeg naziva "najboljim načelnikom stožera" do sada. "Ovo što Lucić radi je svodničenje vojske, to je grozno" ocijenio je. Ponovio je da ne krši Ustav, a komentirao je i HDZ-ov predizborni spot. "Gdje kao hipnotizirani i lagano intoksicirani albino jeleni gledaju na Pelješkom mostu, kao da dolazim ja iz drugog pravca" opleo je.

Uoči najavljenog obraćanja, predsjednik se oglasio i na Facebooku i to tekstom o kršenju Ustava od strane i pod vlašću Andreja Plenkovića. Istaknuo je kako su i Ustavni suci i stručnjaci i analitičari godinama šutjeli o tom problemu, da bi sada pred izbore odjednom svi bili zainteresirani za Ustav. Milanović je obećao da će opet prokazati i podsjetiti na sva Plenkovićeva i HDZ-ova kršenja Ustava i zakona i u kratkom roku skupio stotine reakcija građana.

VIDEO Grmoja se posvađao s Petrenelom: 'Ovo je jako ružno, sram vas bilo'