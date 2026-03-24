FOTO Crveni tepih na Pantovčaku: Pogledajte kako je Milanović dočekao svoju kolegicu
Predsjednik Zoran Milanović dočekao je u utorak prijepodne predsjednicu Republike Sjeverne Makedonije, Gordanu Siljanovsku-Davkovu, na Pantovčaku. Svečani doček organiziran je na platou ispred Ureda predsjednika Republike Hrvatske.
Nakon zajedničkog fotografiranja predsjednika Milanovića i predsjednice Siljanovske-Davkove, započeli su tête-à-tête susret u kabinetu. Potom je uslijedio bilateralni sastanak izaslanstava Republike Hrvatske i Republike Sjeverne Makedonije.