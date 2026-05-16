Oglasili se iz Croatije Airlinesa o izlijetanju Airbusa: 'Zaustavili su avion u skladu s propisima'

Zrakoplov Airbus domaćeg avioprijevoznika Croatije Airlinesa doživio je incident danas na stazi tijekom polijetanja te je izletio s piste i završio na travnatoj površini pored piste. Srećom nitko od putnika ni članova posade nije ozlijeđen. Kako doznaje Večernji list riječ je o novom zrakoplovu Croatia Airlinesa registarskih oznaka 9A-CAN koji je u flotu došao krajem lipnja 2025. godine, dakle mlađi je od godinu dana.

Putnici su brzo prebačeni iz aviona u zrakoplovnu zgradu, a ubrzo su se oglasili iz Croatije Airlines. U izjavi za Večernji list ističu: "Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus A220-300, registracijske oznake 9A-CAN, koji je danas trebao obaviti redoviti međunarodni let OU412 na liniji Split – Frankfurt, prekinuo je polijetanje u Zračnoj luci Split. U zrakoplovu se nalazilo 130 putnika te pet članova posade, dva pilota i tri člana kabinske posade. Svi putnici i članovi posade su dobro te nitko nije ozlijeđen".

Pojasnili su i dio detalja kako je došlo do izlijetanja s piste: "Prema prvim dostupnim informacijama, posada je postupajući u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama, zaustavila zrakoplov. Putnici su napustili zrakoplov te se trenutačno nalaze u zgradi putničkog terminala Zračne luke Split, gdje im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja", poručuju iz Croatije Airlinesa, te dodaju da su u stalnoj koordinaciji sa Zračnom lukom Split, nadležnim službama i zrakoplovnim vlastima.

"Sigurnost putnika i članova posade apsolutni je prioritet kompanije, a više informacija bit će objavljeno nakon završetka prvih stručnih provjera i službenih postupaka", zaključuju iz Croatije Airlinesa.

Ovaj zrakoplov ima 150 mjesta i u svakodnevnom je prometu, a prije ovog leta jutros je već uspješno odradio letova na relaciji Zagreb - Split, Split - Düsseldorf - Split te je u 13.05 trebao poletjeti do Frankfurta.