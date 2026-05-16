Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 99
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RIJEČ JE O NOVOM AIRBUSU A220-300

Oglasili se iz Croatije Airlinesa o izlijetanju Airbusa: 'Zaustavili su avion u skladu s propisima'

Split: Avion Croatia Airlinesa izletio sa staze
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
1/13
Autor
Dario Topić
16.05.2026.
u 14:37

- Posada je postupajući u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama, zaustavila zrakoplov. Putnici su napustili zrakoplov te se trenutačno nalaze u zgradi putničkog terminala Zračne luke Split, javljaju iz Croatije Airlines

Zrakoplov Airbus domaćeg avioprijevoznika Croatije Airlinesa doživio je incident danas na stazi tijekom polijetanja te je izletio s piste i završio na travnatoj površini pored piste. Srećom nitko od putnika ni članova posade nije ozlijeđen. Kako doznaje Večernji list riječ je o novom zrakoplovu Croatia Airlinesa registarskih oznaka 9A-CAN koji je u flotu došao krajem lipnja 2025. godine, dakle mlađi je od godinu dana. 

Putnici su brzo prebačeni iz aviona u zrakoplovnu zgradu, a ubrzo su se oglasili iz Croatije Airlines. U izjavi za Večernji list ističu: "Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus A220-300, registracijske oznake 9A-CAN, koji je danas trebao obaviti redoviti međunarodni let OU412 na liniji Split – Frankfurt, prekinuo je polijetanje u Zračnoj luci Split. U zrakoplovu se nalazilo 130 putnika te pet članova posade, dva pilota i tri člana kabinske posade. Svi putnici i članovi posade su dobro te nitko nije ozlijeđen".
 

Pojasnili su i dio detalja kako je došlo do izlijetanja s piste: "Prema prvim dostupnim informacijama, posada je postupajući u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama, zaustavila zrakoplov. Putnici su napustili zrakoplov te se trenutačno nalaze u zgradi putničkog terminala Zračne luke Split, gdje im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja", poručuju iz Croatije Airlinesa, te dodaju da su u stalnoj koordinaciji sa Zračnom lukom Split, nadležnim službama i zrakoplovnim vlastima.

"Sigurnost putnika i članova posade apsolutni je prioritet kompanije, a više informacija bit će objavljeno nakon završetka prvih stručnih provjera i službenih postupaka", zaključuju iz Croatije Airlinesa. 

Ovaj zrakoplov ima 150 mjesta i u svakodnevnom je prometu, a prije ovog leta jutros je već uspješno odradio letova na relaciji Zagreb - Split, Split - Düsseldorf - Split te je u 13.05 trebao poletjeti do Frankfurta.

Ključne riječi
splitska zračna luka Airbus zrakoplov Croatia Airlines

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!