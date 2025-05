Buktinja progutala skladište kemikalija u Španjolskoj: Požar izazvao gust i otrovan dim, vlasti pozivaju građane da ostanu u kućama

Veliki požar koji je izbio nakon eksplozije u skladištu kemikalija u industrijskoj zoni La Red, u gradu Alcalá de Guadaíra blizu Seville, natjerao je tisuće ljudi da ostanu zatvoreni u svojim domovima zbog opasnosti od trovanja, izvijestile su lokalne vlasti. Požar je izazvao gust i otrovan dim koji se proširio na grad i okolna područja, zbog čega je oko 80.000 stanovnika pozvano da ostane u kućama. Jedna je osoba lakše ozlijeđena te je zbog opeklina prevezena u bolnicu, prenosi Euronews.

🇪🇸 A massive fire erupted at a chemical distribution warehouse near Seville, sending dark smoke over the area. #Spain pic.twitter.com/9FlUrnvLlM

Prema podacima Službe za hitne intervencije Andaluzije, prve dojave o eksploziji stigle su u 13:20 sati od strane tvrtke koja upravlja skladištem. Kao mjera opreza, svi zaposlenici su odmah evakuirani. Još nije poznato ima li među njima ozlijeđenih, prenosi Euronews. Zbog opsega požara i vrste materijala koji gori, vlasti su incident opisale kao "zabrinjavajući". Stanovnici Alcalá de Guadaíre primili su upozorenje putem Es-Alert sustava, kojim ih se pozvalo da ostanu u zatvorenim prostorijama.

Spain: A chemical plant explosion near Seville sent a massive smoke cloud into the air, prompting officials to advise about 80,000 nearby residents to stay inside, shut windows, or wear masks. #Fire #ChemicalPlant #Breaking #Seville #SpainFire #LatestUpdate #Alert #Explosion pic.twitter.com/Mq74oQQTar