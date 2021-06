Buknuo požar u skladištu pirotehnike u Moskvi: Eksplozije odjekuju, ima ozlijeđenih

Buknuo je požar u skladištu pirotehnike Moskvi u popodnevnim satima pri čemu su ozlijeđene četiri osobe. Brojne snimke objavljene na Internetu prikazuju niz eksplozija pirotehnike dok se gusti crni dim uzdiže nad gradom.

Zgrada u kojoj je došlo do požara je, inače, skladište proizvođača pirotehnike, te se nalazi u neposrednoj blizini slavnog stadiona Luzhniki u kojem se održalo finale svjetskog nogometnog prvenstva 2018. godine.

Massive fire erupts in central #Moscow in what is reportedly a pyrotechnics warehouse, causing multiple explosions



