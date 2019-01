Bujica se obrušila na hotel tijekom svadbe, poginulo 15 ljudi

Najmanje je 15 osoba poginulo u bujici kamenja i blata koja se srušila u subotu navečer na hotel u jugoistočnom dijelu Perua, gdje se slavila svadba, objavile su u nedjelju lokalne vlasti.

Blatna bujica "svom se silinom obrušila na hotel i sruđila zidove", pri čemu je 15 osoba poginulo, a 34 je ozlijeđenih, rekao je Evaristo Ramos, gradonačelnik grada Abancaya.

Više od stotinu osoba sudjelovalo je na svadbi u tom hotelu.

A wall and roof collapsed on dozens of people at a wedding celebration in Peru's #Abancay killing at least 16, injuring 30. pic.twitter.com/5Qby19r7Ge