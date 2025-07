Brutalno ubijen muškarac u Mediki bio je aktivist, od njega se oprostio i poznati putopisac: 'Umro je naš tajni plan'

U zagrebačkoj Pierottijevoj ulici dogodilo se strašno ubojstvo za koje policijski službenici PUZ-a sumnjiče 36-godišnjakinju S.H.. Prema službenom izvješću, osumnjičena je 27. srpnja u poslijepodnevnim satima ušla u prostor bivše tvornice Medike gdje se nalazio 43-godišnjak V.G., a zatim mu je nožem zadala više ubodnih rana s ciljem da ga usmrti. Žrtva je na mjestu događaja preminula.

Policija je na mjestu zločina pronašla nož kojim je počinjeno ubojstvo, a osumnjičena je uhićena te je predana pritvorskom nadzorniku. Protiv nje je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Preminuli V.G. u zagrebačkoj javnosti bio je poznat kao aktivist, umjetnika i borac za ljudska prava. Poznati hrvatski putopisac, fotograf i pustolov Davor Rostuhar na svojem je Facebook profilu objavio dirljivu poruku oproštaja.

„Pisao sam dugo u noć tekst o Veci i pisanjem pokušavao umanjiti bol. A nije teško pisat o njemu, jer tu ima materijala za nevjerojatnu knjigu ili film. Koji je to lik bio! Skvoter, umjetnik, putnik, sportaš, rekorder, urbana legenda. Frend. U svemu čega se htio uhvatiti – rasturao je. A onda sam zgužvao taj tekst i bacio ga u smeće, jer tako je nekako završila i njegova priča. S njim je umro i naš tajni plan da na pedesetu godišnjicu puta biciklom do Egipta ponovimo to epsko, inicijacijsko putovanje. Kakva bi to tek zaokružena priča bila. Prvo i zadnje veliko putovanje u životu. Ali život je taj koji piše glavnu priču. A njegovu je ispisao do kraja. Game over.

Osjećali smo tu igru na jedan suptilan, istančan način, otkrivali smo je zajedno. Jednom davno, u Damasku, kad smo ostali bez para i spavali na cesti, ali smo se već snažno prikvačili na onaj glavni kotač života i guštali u vožnji na najjače, igrom slučaja ostali smo i bez tenisica. Pogledali smo se, prasnuli u smijeh i u isto vrijeme izjavili: 'Kako je jebena igra ovaj život! Najbolja koju smo igrali do sad!' Nastavili smo dalje bosi. Ništa nam nije trebalo osim tog srca i osmijeha. Sve drugo život nam je servirao na pladnju kako se odmotavala cesta ispred nas. Bilo je vrhunski igrati s tobom frende. Nadam se sad već rasturaš next level." stoji u objavi Rostuhara.

Kako piše Dnevnik.hr, preminulo V.G. sudjelovao je u niz prosvjeda, među kojima su bili i oni protiv izgradnje trgovačkog centra na Cvjetnom trgu, gdje je zajedno s današnjim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem 2010. godine priveden i optužen za remećenje javnog reda i mira. Sud je kasnije zaključio da policija nije smjela uhititi obojicu.

Njegov umjetnički angažman i angažman u javnim performansima ostavili su traga na kulturnoj sceni, a jedan od najpoznatijih njegovih performansa bio je „Beli Zagreb grad“, u kojem je u bijelom odijelu puzao glavnom zagrebačkom ulicom, šaljući snažnu poruku o urbanom prostoru i društvenim pitanjima.

Očevid na mjestu događaja obavila je zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičena će biti predana pritvorskom nadzorniku dok će kaznena prijava biti podnesena Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu - objavila je policija.