Brojni strani mediji raspisali se o ulasku Hrvatske u Schengen, srpski posebno ističu jednu stvar

Strani mediji izvijestili su u nedjelju o ulasku Hrvatske u Schengen, no uglavnom su to bile kratke agencijske vijesti. Slovensko Delo piše da s prvim danom nove godine novi raspored dobivaju 1034 hrvatska policajca koji su dosad radili na 73 granična prijelaza sa Slovenijom i Mađarskom. Na manjim prijelazima bit će povučena cijela infrastruktura, a na kraju i žilet-žica, no to ne znači da policija neće i dalje nadzirati granicu.

– To će se provoditi takozvanim kompenzacijskim mjerama, zaustavljat će i provjeravati putnike i vozila, kao što to rade druge policije u schengenskom prostoru – piše Delo.

Ostaju uz granicu

Oko 1400 slovenskih policajaca koji su nadzirali granicu također je prebačeno u postaje za privremene mjere, a većina njih nastavit će, navode, raditi u pograničnom području. Oformljeno je ukupno dvadesetak policijskih postaja za kompenzacijske mjere.

Delo napominje da će hrvatska policija osim granične kontrole morati uvesti i Europski sustav putnih informacija i autorizacije (ETIAS) te sustav ulaska i izlaska, koji su vezani uz provedbu schengenskih pravila.

– Prvi test za hrvatsku policiju bit će početkom siječnja, kada će se stotine tisuća putnika vraćati u zemlje Europske unije. Najveće gužve očekuju se na graničnom prijelazu Bajakovo na granici sa Srbijom, ali i na graničnim prijelazima s BiH, a o broju putnika i vozila ovisi koliko će kolona biti otvoreno za ulazak u Hrvatsku – piše Delo i podsjeća na probleme ilegalnih migracija koji ostaju i predstavljaju izazov za policiju.

Putnici mogu prijeći granicu bilo gdje, no moraju imati valjanu osobnu iskaznicu, upozoravaju. Srpski portali prenijeli su kratku agencijsku vijest da je Hrvatska u ponoć ušla u Schengen i da su ukinute granične kontrole na kopnenim i pomorskim graničnim prijelazima.

Srpski Blic je izvijestio i o dolasku predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, a posebno su se dotaknuli i kave koju je popila s premijerom Andrejom Plenkovićem u Zagrebu, a koja je plaćena eurima. U svakom slučaju, srpski portali nisu se previše zanimali za novosti koje su Hrvatskoj stigle sa Schengenom i eurozonom, već su se tijekom dana pretežito fokusirali na incident u Beogradu kada je tijekom novogodišnje noći došlo do potonuća splava na kojem se održavala proslava.

Al Jazeera piše da Hrvati imaju podijeljena mišljenja o promjenama.

– Dok mnogi pozdravljaju ukidanje graničnih kontrola, neki su zabrinuti zbog promjene valute, a desničarske oporbene skupine kažu da to koristi samo velikim zemljama poput Njemačke i Francuske – navodi Al Jazeera i dodaje da će Hrvatska i dalje primjenjivati​​ stroge granične kontrole na svojoj istočnoj granici sa susjedima koji nisu dio EU.

– Borba protiv ilegalnih migracija ostaje ključni izazov u čuvanju najduže vanjske kopnene granice EU duge 1350 kilometara – ističe. Neki strani mediji zabilježili su detalj da je posljednjem vozaču koji je prošao kontrolu putovnice na hrvatsko-slovenskoj granici uručen – plišani medvjedić.

Zahtjevno okruženje

Talijanski Ilpost piše da je Hrvatska 27. zemlja koja je ušla u Schengen, a to je prvo proširenje tog prostora od 2011., kada se pridružio Lihtenštajn. Financial Times smatra da će ulazak u eurozonu Hrvatskoj donijeti korist zbog gospodarstva i turista. Novinska agencija Bloomberg navela je da je priprema za ulazak u Schengen bila komplicirana s obzirom na okruženje u kojem se Hrvatska nalazi.

- Još dvije zemlje koje su uz Hrvatsku pokušale ući u Schengen, Bugarska i Rumunjska, nisu u tome uspjele – piše.

Turska novinska agencija Anadolu Agency navodi da bi ulazak Hrvatske u Schengen mogao doprinijeti gospodarskom razvoju. Njemački ZDF piše da se Hrvatska sa svojom dugom jadranskom obalom i brojnim slikovitim uvalama i otocima uvelike oslanja na turizam.

– Statistika pokazuje 16 milijuna stranih turista, uključujući 3,4 milijuna Nijemaca, u prvih jedanaest mjeseci 2022. Oko 17,3 milijuna, uključujući 2,9 milijuna Nijemaca, bilo je ondje u rekordnoj 2019. – podsjeća ZDF.

